'Трамп серьезно относится к своим словам': Дуда оценил вероятность закончить войну в Украине за 24 часа

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он может закончить войну в Украине всего за 24 часа, снова став президентом США. По мнению польского лидера, Трамп сдержит свое обещание.

Соответствующее заявление Дуда сделал в среду, 7 февраля, во время встречи с президентом Руанды Полем Кагаме в Кигале, состоявшейся в рамках его визита в страны Восточной Африки. Об этом сообщает польское издание Wiadomości.

"Основываясь на своем личном опыте президента, когда-то работавшего с президентом Трампом, могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому, если бы я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это выполнялось", – сказал Дуда.

Польский лидер добавил, что Трамп "серьезно относится ко всему, что он говорит".

Ранее Дональда Трампа расхвалил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – тот назвал 45-го президента Штатов "самым успешным на международной арене президентом США". Более того, Орбан намекнул, что полномасштабной войны России в Украине не было бы, если бы США возглавлял Трамп.

А эксперт по международным отношениям Сергей Таран отметил, что у Дональда Трампа, который вновь стремится занять пост президента США, нет никаких пророссийских взглядов. Вся его кампания построена исключительно на собственной выгоде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы диктатору Владимиру Путину оккупированные территории. Позже Трамп выдал, что в случае своей победы на предстоящих выборах глава государства якобы "урегулирует" войну в Украине еще до своей инаугурации.

– Президент Владимир Зеленский снова пригласил в Украину Дональда Трампа. Он обратился к экс-президенту Штатов, отреагировав таким образом на его заявление о "завершении войны ща 24 часа".

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