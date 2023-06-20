Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Словакия признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Признание ужасного преступления русской власти является принципиальным шагом в восстановлении исторической справедливости.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил парламент Словакии за память миллионов безвинно замученных голодом украинцев.

"Я благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и дань памяти миллионам невинно убиенных", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 15 июня правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа. Днем ранее аналогичное решение было принято в Люксембурге.

25 мая важное для восстановления исторической справедливости решение было принято в Великобритании. А 23 и 17 мая страшное преступление советской власти против украинского народа геноцидом признали Словения и сенат Франции.

В настоящее время актом геноцида украинского народа Голодомор 1932-33 годов признали более 30 стран мира, еще ряд государств осудили это ужасающее преступление советской власти.