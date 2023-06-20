Словакия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Словакия признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Признание ужасного преступления русской власти является принципиальным шагом в восстановлении исторической справедливости.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил парламент Словакии за память миллионов безвинно замученных голодом украинцев.
"Я благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и дань памяти миллионам невинно убиенных", – подчеркнул глава государства.
Напомним, 15 июня правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа. Днем ранее аналогичное решение было принято в Люксембурге.
25 мая важное для восстановления исторической справедливости решение было принято в Великобритании. А 23 и 17 мая страшное преступление советской власти против украинского народа геноцидом признали Словения и сенат Франции.
В настоящее время актом геноцида украинского народа Голодомор 1932-33 годов признали более 30 стран мира, еще ряд государств осудили это ужасающее преступление советской власти.
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