Люксембург признал Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга единогласно приняла резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это решение люксембургских законодателей приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Об этом говорится в сообщении Палаты депутатов. Украинские чиновники поблагодарили за поддержку.

"В ходе открытого заседания депутаты приняли постановление, которым предполагается признать "Голодомор" (Большой голод) 1930-х годов в Украине геноцидом", - говорится в сообщении.

Палата депутатов Люксембурга приняла дополнительную резолюцию, в которой выражает свою поддержку демократическим силам в Беларуси и решительно осуждает участие Беларуси в конфликте в Украине. Это решение подчеркивает важность поддержки демократических принципов, прав человека и мирного разрешения конфликтов.

Напомним: 23 мая Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.

17 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) также признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук сообщал, что Голодомор признали геноцидом 26 стран мира, 11 из них – за последний год. Много лет Украина добивалась от мира и РФ признания голода начала 1930-х годов геноцидом украинцев.

В свою очередь Москва всегда отвечала, что катастрофический голод в то время поразил якобы не только украинские земли, но и обширные территории юга России и севера Казахстана, а также был вызван повсеместной коллективизацией и изъятием у крестьян продовольствия на ускоренную индустриализацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в марте 2022 года парламент Исландии признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также четко указали виновников этого ужасного преступления: "тоталитарное правительство в Москве";

– Бельгия в марте также официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Голосование состоялось в четверг, 9 марта, текст получил единодушную поддержку – 117 за и 0 против.

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