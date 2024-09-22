'Слишком поздно': Трамп высказался о вероятности новых дебатов с Харрис

Бывший лидер США и снова кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что больше не хочет дебатов с соперницей Каммалой Харрис. По его совам, для этого "уже слишком поздно".

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В частности потому, что американцы начали голосовать на выборах 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN, который направил приглашение на повторные дебаты обеим политикам.

"Проблема с очередными дебатами состоит в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось", – сказал Трамп на митинге в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).

Он добавил, мол, вице-президент Каммала Харрис хочет провести еще одну публичную дискуссию прямо перед выборами, "потому что она сильно проигрывает".

По данным же телеканала, национальный опрос продолжает показывать отсутствие явного лидера в гонке между Трампом и Харрис.

Представитель Демократической партии накануне сообщила, что приняла приглашение CNN поучаствовать в дебатах в октябре. Кампания же республиканца повторила предварительные его комментарии о том, что он не будет участвовать в других дебатах.

Первая публичная дискуссия между Харрис и Трампом состоялась 11 сентября. Дебаты продолжались 90 минут в прямом эфире в Национальном конституционном центре в Филадельфии. До этого обои никогда не встречались тет-а-тет и даже не разговаривали по телефону. Во время обмена мнениями демократ раздражала и насмехалась над республиканцем, заявляя, что из-за него международный военный преступник "Путин сидел бы в Киеве".

Как сообщал OBOZ.UA, известный своими точными прогнозами президентских выборов в США историк и профессор Алан Лихтман, которого часто называют "Нострадамусом американских выборов", предсказал, кто победит на предстоящих выборах в США. Он считает, что Белый дом возглавит кандидат от Демократической партии Каммала Гаррис.

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