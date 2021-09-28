'Слишком много сочувствия к России': что пишут мировые СМИ и политики о выборах в Германии

В Германии завершились выборы в бундестаг – победу одержала Социал-демократическая партия, которую возглавляет Олаф Шольц. Но это далеко не конец: теперь же главная интрига – кто войдет в коалицию и станет новым канцлером.

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Американский президент Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов фразой "Черт возьми, они стойкие". По его мнению, партия СДПГ на протяжении долгого периода демонстрирует свою политическую стойкость, что "вызывает определенный восторг".

Министр европейских дел Франции Клеман Бон сказал, что результаты выборов означают "стабильность и преемственность".

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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли высоко оценил результаты голосования. "Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с победой! После этого исторического кризиса терять нечего: Европе нужен сильный и надежный партнер в Берлине, чтобы продолжить нашу общую работу по социальному и зеленому восстановлению".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на преемственность Берлина в вопросе российско-немецких отношений. "Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы – это тот процесс, то событие, которое приковывает к себе внимание практически всего мира, и мы тоже с большим вниманием смотрим, что происходит, каковы итоги. Безусловно, мы рассчитываем на преемственность в наших двусторонних отношениях", – отметил он.

А вот посол Польши в Германии Анджей Пшилембски не выразил восторга от результатов голосования. По его словам, нет большой разницы между немецким правительством во главе с ХДС или СДПГ. В частности, из-за отношения этих партий к Российской Федерации.

"Есть опасения, что будет слишком много сочувствия к России, но это больше относится к партийному руководству, чем к Шольцу", – сказал дипломат. В то же время он отметил, что "Партия зеленых" более осторожна в отношении к Кремлю и тем самым соответствует внешнеполитическим интересам Польши.

В Китае выразили надежду на сотрудничество с будущим правительством Германии – в частности, в вопросах развития торговли между странами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что после федеральных выборов любой вариант коалиции будет благоприятным для нашей страны. "Вчера я получил SMS из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю", – подчеркнул он.

Washington Post предсказывает Германии "недели напряженных переговоров" и называет победу социал-демократов примечательным "поворотом" для партии, которая начинала избирательную гонку со скромного третьего места с существенным отрывом от лидеров.

Издание также отмечает, что результаты выборов "определят политическое будущее не только для Берлина, но и для всей Европы", которой после ухода Меркель больше не придется рассчитывать на ее опыт. Коалиционные дискуссии будут длиться на фоне проблемных вызовов для Германии и ЕС, "включая вопросы об урегулировании финансовой политики Евросоюза после пандемии коронавируса и координации позиции континента в отношении России и Китая".

Stuttgarter Nachrichten: "Время народных партий прошло. По крайней мере, это ясный результат нынешних выборов в бундестаг. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов утратил свой статус последней партии, которая могла набрать по всей стране более 30% голосов. Насколько этот статус в последнее время зависел от личности уходящего канцлера Ангелы Меркель, теперь тоже ясно".

Le Parisien считает, что конкуренция между кандидатами в канцлеры Армином Лашетом и Олафом Шольцем может ввергнуть крупнейшую экономику Европы в длительный период политического паралича и межпартийных переговоров. "Период после Меркель таит в себе угрозу новой войны между лидерами правых сил страны, среди которых уже выражаются сомнения по поводу будущего Армина Лашета во главе ХДС спустя восемь месяцев после его избрания".

The Economist: "Миру следует ждать, что переговоры о формировании коалиции займут месяцы, парализовав на это время европейскую политику. В конце концов у руля в Германии может оказаться неспособное чего-либо достичь правительство. Это – тот беспорядок, который оставляет после себя Меркель".

Rzeczpospolita: "У Германии есть традиция долго формировать коалицию, возможно, месяцами. А ситуация требует быстрых действий, как в Германии и Евросоюзе, так и на всем Западе. Идет пандемия, есть столкновение между Америкой и Китаем, есть афганцы, которые могут массово постучать в ворота Европы".

The New York Times: "Ясно лишь одно: потребуются недели, если не месяцы, торгов, чтобы сформировать коалицию. Это оставит крупнейшую демократию Европы в подвешенном состоянии в тот критический момент, когда континент пытается восстановиться после пандемии, а Франции, которая наряду с Германией составляет ядро Европы, следующей весной предстоят свои собственные сложные выборы".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о вероятном преемнике Меркель после выборов, а также будущей политике Германии в отношении Украины, "Северного потока-2" и войны на Донбассе.