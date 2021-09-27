Байден о победе социал-демократов на выборах в Германии: черт побери, а они стойкие

Президент США Джо Байден прокомментировал предварительные результаты выборов в немецкий Бундестаг, на которых победу получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Глава Белого дома не стал сдерживать эмоций и отреагировал фразой "Черт возьми, они стойкие".

Как сообщило немецкое издание RND, президент США, отвечая на вопросы журналистов, изначально сказал, что не осведомлен о том, кто вышел в лидеры в ФРГ, но, узнав о результатах, был крайне удивлен. По его мнению, партия СДПГ на протяжении долгого периода демонстрирует свою политическую стойкость, что "вызывает определенный восторг".

Как известно, после этих выборов количество депутатов Бундестага вырастет с 709 до 735. Социал-демократической партии Германии достанется 206 мест, следующий за ней идут блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов – 196. Партия "Зеленых" – 118 депутатов, "Свободные демократы" – 92, "Альтернатива для Германии" – 83.

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У "Левых", которые не прошли пятипроцентный барьер, будет 39 депутатов. Партия получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства она получит фракцию, соответствующую 4,9% мест в Бундестаге.

Известно, что на выборах за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов – 24,1%, за "Зеленых" отдали 14,8% голосов, Свободная демократическая партия набрала 11,5% и "Альтернатива для Германии" – 10,3%.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, после которых страна получит нового канцлера вместо Ангелы Меркель, которая возглавляла немецкое правительство почти 16 лет. Меркель впервые за долгое время не участвовала в выборах.

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