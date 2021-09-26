В Германии начались исторические выборы, которые определят судьбу страны после Меркель

В воскресенье, 26 сентября, в Германии начались выборы, по результатам которых будет сформировано правительство и станет известно имя нового канцлера государства. Он сменит на посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность последние 16 лет.

Проголосовать на выборах и определить судьбу страны на ближайшие четыре года смогут около 60,4 млн немцев – все граждане, старше 18 лет, пишет Spiegel. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 18:00.

Основными кандидатами на пост канцлера Германии являются однопартиец Меркель Армин Лашет (политический союз Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зеленых".

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Согласно последним опросам, лидирующие позиции сейчас у СДПГ.

Парламент ФРГ насчитывает по меньше мере 598 депутатов и формируется по смешанной системе. Для создания новой правительственной коалиции в Бундестаге необходимо 374 депутата.

Ожидается, что ее могут сформировать ХДС/ХСС и СДПГ, а также "Свободные демократы". Есть и другие варианты возможной коалиции: "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Зеленые" и "Свободные демократы") и "Светофор" (СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы").

Добавим, что всего в этом году в выборах участвуют 47 политических партий.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали обо всех главных претендентах на пост канцлера Германии, а также объяснили, почему эти выборы так важны для Украины.

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