В Германии выберут нового канцлера: в чем опасность для Украины и почему Кремль "рано открыл шампанское"

В Германии завершились выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Предварительные результаты уже известны – лидером голосования стала Социал-демократическая партия.

Теперь же главная интрига – кто войдет в коалицию и станет новым канцлером. Особое значение этот выбор имеет для Украины – прежде всего потому, что ФРГ – главный стратегический партнер нашей страны в Евросоюзе.

OBOZREVATEL рассказывает о вероятном преемнике Меркель, будущей политике Германии в отношении нашего государства, "Северного потока-2" и войны на Донбассе.

Социал-демократическая партия Германии – 25,7%;

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Блок ХДС/ХСС – 24,1%;

"Союз-90/Зеленые" – 14,8%;

"Альтернатива для Германии" – 10,3%;

"Свободная демократическая партия" – 11,5%;

"Левые" – 4,9%.

Итоги выборов позволяют возобновить правительственную коалицию, которая действовала в течение последних восьми лет – это ХДС/ХСС и СДПГ. Однако в таком случае роли у этих политических сил изменятся – если раньше лидирующую позицию занимала партия Меркель, то сейчас ее место заберут социал-демократы. Такой вариант коалиции сейчас наименее вероятен – в частности, соответствующий сигнал подал лидер СДПГ Олаф Шольц.

"Граждане определили четкий мандат – эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС/ХСС не должны быть в кабмине, они должны уйти в оппозицию", – отметил он.

С популистской партией "АдГ" вести переговоры никто не будет из-за их радикальных взглядов на будущее страны. К примеру, ее члены выступают за выход Германии из состава ЕС и отмену единой валюты – евро. Также политсила выступает против борьбы с изменением климата, гендерных квот, "принуждения к вакцинации", а также обязательного ношения масок.

В итоге реалистичными остаются только два варианта союзов:

"зеленые", либералы и социал-демократы; "зеленые", либералы и консерваторы из ХДС/ХСС.

Какой из них станет реальностью, выяснится в ходе предстоящих переговоров, которые в ближайшее время будут вести политические силы.

Лидирующие позиции заняли Социал-демократическая партия и блок ХДС/ХСС. Один из представителей этих политических сил – Олаф Шольц или Армин Лашет – в итоге займет место канцлера Германии. Однако все будет зависеть от "Зеленых" и свободных демократов, которые должны примкнуть к одному из кандидатов. Но эксперты все-таки склоняются к первому варианту:

"Скорее всего, это будет коалиция между социал-демократами, "зелеными" и свободными демократами. В таком случае канцлером станет Шольц", – отмечает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Последним представителем социал-демократов, занимавшим пост главы правительства, был Герхард Шредер. Он известен тем, что после выхода на пенсию возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней фирмы российского "Газпрома" Nord Stream AG – компании-оператора проекта "Северный поток-2".

Вот что нужно знать о двух кандидатах на пост канцлера и об их взглядах на отношения с Украиной:

Олаф Шольц – Социал-демократическая партия

Родился в Оснабрюке в семье торговцев текстилем. Изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику. Сейчас занимает должности вице-канцлера и министра финансов в действующем правительстве Ангелы Меркель.

Ключевые взгляды:

Придерживается сдержанной, но достаточно жесткой линии по отношению к российскому руководству. Он резко критиковал Кремль за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", – считает он.

С именем Шольца связан громкий скандал вокруг "Северного потока-2". В феврале организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала документы, подтверждающие, что немецкое правительство предлагало администрации Трампа финансовую поддержку для импорта американского сжиженного газа в объеме 1 миллиарда евро. Взамен Белый дом обязался бы не вводить санкции в отношении российского газопровода. Письмо министру финансов США отправил сам Олаф Шольц.

Во время июньских дебатов глава СДП высказался о европейских устремлениях Украины. По его словам, ЕС еще не завершил процесс интеграции стран балканского региона – поэтому союз пока не готов принять нашу страну в свой состав.

"Мы говорили об отказе от принципа единства в определенных учреждениях и это – первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал политик.

Армин Лашет – ХДС/ХСС

Близкий союзник Ангелы Меркель, с января он возглавляет правящий Христианско-демократический союз, которым ранее руководила канцлер. В прошлом работал журналистом на телевидении и руководил небольшой церковной газетой. Серьезно заниматься политикой начал в конце 80-х – когда стал депутатом городского совета родного Ахена.

В 1994-м Лашета впервые избрали в Бундестаг. В течение шести лет он был членом Европейского парламента. В 2017 году стал канцлером федеральной земли — Северный Рейн-Вестфалия.

Ключевые взгляды:

Во многих вопросах следует политике действующего канцлера Ангелы Меркель. В то же время он демонстрирует более пророссийские взгляды, за которые получил прозвище Putinversteher – то есть "тот, кто понимает Путина". К примеру, в 2014 году, после оккупации Крыма, он предостерегал от "антипутинского популизма" в Германии, а после отравления Скрипалей говорил о "демонизации России".

Открыто выступает за строительство газопровода "Северный поток-2". Но в то же время намерен "гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины", имея в виду сохранение газового транзита из РФ.

"Если Россия будет снова агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – отметил политик вскоре после встречи Меркель и Путина.

В одном из интервью Лашет заверил, что беспрекословно поддерживает европейскую интеграцию Украины. Что же касается вступления в НАТО, то политик уверен, что такой вопрос "пока не стоит".

"Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и должны поддержать ее на нелегком пути, а также открыть ей европейскую перспективу", – отметил он.

Несмотря на поддержку проекта "Северный поток-2" со стороны Шольца, открывать шампанское Кремлю еще рано. Новый курс бундестага может оказаться еще более жестким, чем международная политика Меркель.

Дело в том, что "зеленые", и либералы относятся к российскому президенту Путину очень критично. К примеру, лидер "зеленых" Анналена Бербок выступает за "жесткость" в отношении Китая и России, критикует действия РФ на Донбассе и в Крыму. И в случае коалиции социал-демократам придется считаться с мнением других партий.

"Шольц не является откровенно пророссийским. Он – очень жесткий прагматик, которому интересны экономические, социальные и энергетические вопросы. Это его сфера, и на ней он будет делать акцент. А в международных вопросах он говорит о максимальном сотрудничестве с США, усилении обороноспособности НАТО и Германии. То есть новая политика страны будет повторять политику Меркель. Но Украине это ничего не принесет – ведь при Меркель мы не получили никаких гарантий по "Северному потоку-2" и членству в НАТО/ЕС", – считает политик Тарас Чорновил.

Такого же мнения придерживается и экс-глава МИДа Павел Климкин. По его словам, новая политика Германии в отношении Украины будет достаточно прагматичной и осторожной.

"Это означает поддержку Украины и ее территориальной целостности, продолжение санкций против России. Но и одновременная поддержка минимума политических отношений с Кремлем, а также экономических и бизнес-связей, которые уже сейчас имеют место. Поэтому, скорее всего, это будет политика баланса. К сожалению, для всех вариантов будущих коалиций мы выглядим как второй или третий приоритет", – подчеркнул он.

Чорновил также отмечает, что для нашей страны есть большая опасность, связанная с внешним курсом нового главы правительства: "Шольц не интересуется вопросами международной политики, но как канцлер он будет вынужден это делать. И тут он будет искать основного советника, которым может стать действующий президент Германии Франк Штайнмайер".

Именно последний навязывал украинским властям "формулу Штайнмайера", которая на самом деле является формулой Лаврова, напоминает экс-нардеп. Дело в том, что реализация этого плана в отношении Донбасса больше выгодна российской стороне – вначале выборы, потом граница и выведение войск. Цель простая – побыстрее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми уже в рамках Минских соглашений можно вступать в открытые переговоры:

"Вероятнее всего, Штайнмайер станет главным внешнеполитическим советником Шольца. И тут для Украины возникает проблема. Это значит, что новое правительство будет требовать от нашей страны проведения выборов в ОРДЛО. И именно на этом будет строиться будущая политика Германии. Для нас ситуация не самая лучшая. В Москве уже открывают шампанское, но они поспешили. Думаю, в кооперации с американцам Германия очень разочарует россиян. Но за Украину новое правительство браться не будет".