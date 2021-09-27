В Германии выберут нового канцлера: в чем опасность для Украины и почему Кремль "рано открыл шампанское"

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Олаф Шольц или Армин Лашет в итоге займет место канцлера Германии

В Германии завершились выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Предварительные результаты уже известны – лидером голосования стала Социал-демократическая партия.

Теперь же главная интрига – кто войдет в коалицию и станет новым канцлером. Особое значение этот выбор имеет для Украины – прежде всего потому, что ФРГ – главный стратегический партнер нашей страны в Евросоюзе.

OBOZREVATEL рассказывает о вероятном преемнике Меркель, будущей политике Германии в отношении нашего государства, "Северного потока-2" и войны на Донбассе.

Кто победил?

  • Социал-демократическая партия Германии – 25,7%;

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  • Блок ХДС/ХСС – 24,1%;

  • "Союз-90/Зеленые" – 14,8%;

  • "Альтернатива для Германии" – 10,3%;

  • "Свободная демократическая партия" – 11,5%;

  • "Левые" – 4,9%.

Выборы в Германии

Итоги выборов позволяют возобновить правительственную коалицию, которая действовала в течение последних восьми лет – это ХДС/ХСС и СДПГ. Однако в таком случае роли у этих политических сил изменятся – если раньше лидирующую позицию занимала партия Меркель, то сейчас ее место заберут социал-демократы. Такой вариант коалиции сейчас наименее вероятен – в частности, соответствующий сигнал подал лидер СДПГ Олаф Шольц.

"Граждане определили четкий мандат – эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС/ХСС не должны быть в кабмине, они должны уйти в оппозицию", – отметил он.

С популистской партией "АдГ" вести переговоры никто не будет из-за их радикальных взглядов на будущее страны. К примеру, ее члены выступают за выход Германии из состава ЕС и отмену единой валюты – евро. Также политсила выступает против борьбы с изменением климата, гендерных квот, "принуждения к вакцинации", а также обязательного ношения масок.

В итоге реалистичными остаются только два варианта союзов:

  1. "зеленые", либералы и социал-демократы;

  2. "зеленые", либералы и консерваторы из ХДС/ХСС.

Какой из них станет реальностью, выяснится в ходе предстоящих переговоров, которые в ближайшее время будут вести политические силы.

Два кандидата в канцлеры

Лидирующие позиции заняли Социал-демократическая партия и блок ХДС/ХСС. Один из представителей этих политических сил – Олаф Шольц или Армин Лашет – в итоге займет место канцлера Германии. Однако все будет зависеть от "Зеленых" и свободных демократов, которые должны примкнуть к одному из кандидатов. Но эксперты все-таки склоняются к первому варианту:

"Скорее всего, это будет коалиция между социал-демократами, "зелеными" и свободными демократами. В таком случае канцлером станет Шольц", – отмечает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Последним представителем социал-демократов, занимавшим пост главы правительства, был Герхард Шредер. Он известен тем, что после выхода на пенсию возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней фирмы российского "Газпрома" Nord Stream AG – компании-оператора проекта "Северный поток-2".

Вот что нужно знать о двух кандидатах на пост канцлера и об их взглядах на отношения с Украиной:

  • Олаф Шольц – Социал-демократическая партия

Родился в Оснабрюке в семье торговцев текстилем. Изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику. Сейчас занимает должности вице-канцлера и министра финансов в действующем правительстве Ангелы Меркель.

Олаф Шольц

Ключевые взгляды:

  • Придерживается сдержанной, но достаточно жесткой линии по отношению к российскому руководству. Он резко критиковал Кремль за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", – считает он.

  • С именем Шольца связан громкий скандал вокруг "Северного потока-2". В феврале организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала документы, подтверждающие, что немецкое правительство предлагало администрации Трампа финансовую поддержку для импорта американского сжиженного газа в объеме 1 миллиарда евро. Взамен Белый дом обязался бы не вводить санкции в отношении российского газопровода. Письмо министру финансов США отправил сам Олаф Шольц.

  • Во время июньских дебатов глава СДП высказался о европейских устремлениях Украины. По его словам, ЕС еще не завершил процесс интеграции стран балканского региона – поэтому союз пока не готов принять нашу страну в свой состав.

"Мы говорили об отказе от принципа единства в определенных учреждениях и это – первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал политик.

  • Армин Лашет – ХДС/ХСС

Близкий союзник Ангелы Меркель, с января он возглавляет правящий Христианско-демократический союз, которым ранее руководила канцлер. В прошлом работал журналистом на телевидении и руководил небольшой церковной газетой. Серьезно заниматься политикой начал в конце 80-х – когда стал депутатом городского совета родного Ахена.

В 1994-м Лашета впервые избрали в Бундестаг. В течение шести лет он был членом Европейского парламента. В 2017 году стал канцлером федеральной земли — Северный Рейн-Вестфалия.

Армин Лашет

Ключевые взгляды:

  • Во многих вопросах следует политике действующего канцлера Ангелы Меркель. В то же время он демонстрирует более пророссийские взгляды, за которые получил прозвище Putinversteher – то есть "тот, кто понимает Путина". К примеру, в 2014 году, после оккупации Крыма, он предостерегал от "антипутинского популизма" в Германии, а после отравления Скрипалей говорил о "демонизации России".

  • Открыто выступает за строительство газопровода "Северный поток-2". Но в то же время намерен "гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины", имея в виду сохранение газового транзита из РФ.

"Если Россия будет снова агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – отметил политик вскоре после встречи Меркель и Путина.

  • В одном из интервью Лашет заверил, что беспрекословно поддерживает европейскую интеграцию Украины. Что же касается вступления в НАТО, то политик уверен, что такой вопрос "пока не стоит".

"Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и должны поддержать ее на нелегком пути, а также открыть ей европейскую перспективу", – отметил он.

Чего ждать Украине?

Несмотря на поддержку проекта "Северный поток-2" со стороны Шольца, открывать шампанское Кремлю еще рано. Новый курс бундестага может оказаться еще более жестким, чем международная политика Меркель.

Дело в том, что "зеленые", и либералы относятся к российскому президенту Путину очень критично. К примеру, лидер "зеленых" Анналена Бербок выступает за "жесткость" в отношении Китая и России, критикует действия РФ на Донбассе и в Крыму. И в случае коалиции социал-демократам придется считаться с мнением других партий.

Анналена Бербок

"Шольц не является откровенно пророссийским. Он – очень жесткий прагматик, которому интересны экономические, социальные и энергетические вопросы. Это его сфера, и на ней он будет делать акцент. А в международных вопросах он говорит о максимальном сотрудничестве с США, усилении обороноспособности НАТО и Германии. То есть новая политика страны будет повторять политику Меркель. Но Украине это ничего не принесет – ведь при Меркель мы не получили никаких гарантий по "Северному потоку-2" и членству в НАТО/ЕС", – считает политик Тарас Чорновил.

Такого же мнения придерживается и экс-глава МИДа Павел Климкин. По его словам, новая политика Германии в отношении Украины будет достаточно прагматичной и осторожной.

"Это означает поддержку Украины и ее территориальной целостности, продолжение санкций против России. Но и одновременная поддержка минимума политических отношений с Кремлем, а также экономических и бизнес-связей, которые уже сейчас имеют место. Поэтому, скорее всего, это будет политика баланса. К сожалению, для всех вариантов будущих коалиций мы выглядим как второй или третий приоритет", – подчеркнул он.

Чорновил также отмечает, что для нашей страны есть большая опасность, связанная с внешним курсом нового главы правительства: "Шольц не интересуется вопросами международной политики, но как канцлер он будет вынужден это делать. И тут он будет искать основного советника, которым может стать действующий президент Германии Франк Штайнмайер".

Штайнмайер может стать главным советником нового канцлера

Именно последний навязывал украинским властям "формулу Штайнмайера", которая на самом деле является формулой Лаврова, напоминает экс-нардеп. Дело в том, что реализация этого плана в отношении Донбасса больше выгодна российской стороне – вначале выборы, потом граница и выведение войск. Цель простая – побыстрее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми уже в рамках Минских соглашений можно вступать в открытые переговоры:

"Вероятнее всего, Штайнмайер станет главным внешнеполитическим советником Шольца. И тут для Украины возникает проблема. Это значит, что новое правительство будет требовать от нашей страны проведения выборов в ОРДЛО. И именно на этом будет строиться будущая политика Германии. Для нас ситуация не самая лучшая. В Москве уже открывают шампанское, но они поспешили. Думаю, в кооперации с американцам Германия очень разочарует россиян. Но за Украину новое правительство браться не будет".

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