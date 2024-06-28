"Трудно дебатировать с лжецом": Байден сказал, будет ли выходить из предвыборной гонки после дебатов с Трампом

Действующий президент США Джо Байден не будет выбывать из предвыборной гонки после дебатов с его соперником Дональдом Трампом. Комментируя дебаты, он заявил, что ему было "трудно дебатировать с лжецом".

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В частности, в избирательном штате Байдена была отвергнута вероятность того, что Байден снимет свою кандидатуру на выборах президента США в пользу другого представителя от демократов. Об этом сообщает американская газета The Hill.

"Конечно, он (Байден. – Ред.) не откажется от участия", – написал в текстовом сообщении представитель предвыборной кампании Байдена Сет Шустер.

Комментируя прения, сам Байден, остановившись в закусочной Waffle House, отсек разговоры о том, следует ли ему уйти.

"Нет. Трудно спорить с лжецом. The New York Times указала, что он солгал 26 раз", – сказал он, имея в виду Трампа.

Как писал OBOZ.UA, вечером 27 июня в Атланте прошли дебаты, в ходе которых Байден и Трамп столкнулись в споре по ряду острых тем. Оба политика не поприветствовали друг друга ни до встречи, ни после.

Выступление Байдена со "спотыканиями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов. В партии возобновилась дискуссия относительно того, должен ли 81-летний политик быть кандидатом, пишут американские СМИ.

В рамках дебатов Байден и Тамп, среди прочего, затронули тему войны в Украине. Трамп в очередной раз обвинил Байдена в начале полномасштабной агрессии России и пообещал закончить войну еще "до своего избрания", якобы сделав так, чтобы "Зеленский и Путин поладили".

Трамп также вновь соврал, что президент Владимир Зеленский якобы после каждой поездки в Штаты привозит в Украину 60 млрд долларов и это, по словам Трампа, "надо прекратить".

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