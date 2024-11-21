'В списке приоритетных целей': в России пригрозили ударом по Польше

Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.

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Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, открытие базы ПРО в Польше способствует росту ядерной угрозы и является провокационным шагом Вашингтона.

Захарова также подчеркнула, что подобные действия США создают дополнительную напряженность в регионе.

"Американская база ПРО в Польше давно вошла в приоритетные цели для потенциального поражения российскими войсками", – передает слова Захаровой пропагандистское издание ТАСС.

Мария Захарова также отреагировала на заявление министра иностранных дел Эстонии о необходимости введения европейских военных сил в Украину для обеспечения исполнения мирного соглашения с Россией. Она подчеркнула, что присутствие НАТО на территории Украины будет расценено как непосредственное вовлечение Альянса в военный конфликт с Россией, что, по ее словам, может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, угроза войны между Россией и НАТО, в частности с Польшей, – абсолютно реальна. О том, что РФ вынашивает такие намерения, в свое время сигнализировал и российский диктатор Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров. И то, как скоро эта война начнется, зависит от способности союзников подготовиться к отпору российской агрессии.

Напомним, ранее в Польше высказались о возможности сбивания ракет и дронов над Украиной. Соседняя страна, входящая в НАТО, не будет сбивать пролетающие над Украиной российские средства воздушного поражения, ведь польская "ответственность за защиту неба союзников определяется границами" Польши.