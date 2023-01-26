Россия организовала операцию по дестабилизации ситуации в Швеции на религиозной почве: в RLI рассказали о замысле Кремля и главных исполнителях

Помимо блокирования заявки на членство в НАТО, операция российской военной разведки в Швеции может повысить уровень террористической угрозы в стране. Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации ситуации в Швеции на религиозной почве.

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Стоит отметить, что операция направлена на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и подготовить почву для террористических актов со стороны последователей ислама, прибывших в Швецию в качестве беженцев. Об этом сообщает Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI).

Отмечается, что страна-агрессор всячески пытается спровоцировать беспорядки и насилие с целью повышения риска активизации деятельности международных террористических организаций в Швеции. В частности, 21 января лидер партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег экземпляр Корана возле посольства Турции в Стокгольме. По данным шведского телеканала SVT, сжечь Коран предложил Палудану местный журналист Чанг Йоханнес Фрик, гарантировав лидеру "Жесткого курса" покрытие всех связанных с этим расходов.

"Российская военная разведка, вероятно, использовала ничего не подозревающего Палудана при посредничестве Чанга Йоханнеса Фрика, который, по многочисленным признакам, является агентом ГРУ РФ, завербованным для проведения психологических операций. Место проведения акции – территория перед посольством Турции в Стокгольме – было выбрано не случайно, поскольку атака была нацелена на Анкару", – сообщает RLI.

Примечательно, что операция была проведена в преддверии запланированного визита в Швецию министра обороны Турции. В 2023 году в Турции должны состоятся выборы. Между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и арабским миром идет борьба за влияние на мусульман во всем мире.На решение Швеции подать заявку на членство в НАТО после полномасштабного российского вторжения в Украину Турция отреагировала требованием экстрадиции представителей курдских сил и подозреваемых в деле о государственном перевороте 2016 года.

В то же время стремление Стокгольма к интеграции с НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль запустил операцию по эскалации противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что в ходе продолжающейся кампании нападение на религиозный символ ислама нельзя оставить незамеченным.

"Неслучайно беспорядки происходят на фоне сообщений о вступлении Швеции в НАТО, и угроз Стокгольму со стороны Москвы по поводу выбранного им курса действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы", – объясняет RLI.

Также известны многочисленные признаки того, что Чанг Йоханнес Фрик связан и тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ. Эту связь подтверждает и тот факт, что ранее, больше года он работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве "фрилансера с постоянными задачами" в Ruptly, дочерней компании RT. Российское агентство RT, связанное с Министерством обороны и военной разведкой РФ, принимало активное участие в скоординированных усилиях по дискредитации международного расследования катастрофы рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, между Турцией и Швецией разразился серьезный скандал, причиной которого стало сожжение Корана в Стокгольме. В свою очередь возле консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг Швеции.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление о членстве Швеции в НАТО. По его словам, позиция Стокгольма по отношению к курдам, которых Анкара считает террористами, замедляет процесс вступления страны в Альянс.

В свою очередь в Стокгольме заявили, что не могут выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

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