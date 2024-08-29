Сиярто выдал, что не хочет 'больше оружия в Украине'

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиятро во время неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза якобы заявил, что его страна "выступает за здравый смысл и мир". И потому Венгрия "не хочет больше оружия в Украине".

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По крайней мере, так венгерский глава МИД утверждает в Facebook. По его словам, он на встрече услышал "безумные предложения из Брюсселя и по Украине, и по Ближнему Востоку".

"Опасное буйство Верховного представителя по иностранным делам (Жозепа Борреля – OBOZ.UA) должно быть остановлено. Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше мертвых людей, мы не хотим эскалации войны. Мы также не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке . Мы все еще выступаем за здравый смысл и мир", – заявил Сиятро.

Но, несмотря на ссылку Сиятро на страну, так считает далеко не вся Венгрия. Так, одним из первых на сообщение главы МИД страны ответил его коллега, депутат Национальной ассамблеи Венгрии Мартон Томпош. Он предложил свой "перевод" главных тезисов Сиятро.

"Предложения из Брюсселя вообще не нравятся ни Москве, ни Ирану. Планы Европейской партии нужно прекратить. Мы не хотим, чтобы Украина, и венгры Закарпатья также, могли защищаться, мы хотим украинской капитуляции. Мы не хотим эскалации войны, потому что деваться некуда, наш начальник еще 8 лет назад лег под нашего соседа. Мы хотим, чтобы кризис на Ближнем Востоке распространялся, чтобы можно было манипулировать беженцами. Мы по-прежнему представляем только свои карманы и позицию партии капитуляции", – перевел слова Сиятро депутат.

Под партией капитуляции, очевидно, подразумевается "Фидес" – правящая партия Венгрии, к которой относятся и Сиятро, и Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, официально Будапешт якобы прекратил свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Но некоторые европейские дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления.

Напомним, что июль – месяц, с которого Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, – глава венгерского правительства Орбан начал с серии провокативных встреч. Сначала он посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, которого во время встречи убеждал в необходимости прекращения огня.

Сразу после этого премьер Венгрии вместе с Сиярто отправился в Москву для встречи с Путиным. Оттуда он улетел в Пекин "говорить о мире" с Си Цзиньпином.

Также Орбан в письме лидерам ЕС заявил о росте шансов на начало мирных переговоров, также предлагал возобновить дипломатические отношения с РФ.

Лишь после поездок в Киев и Москву венгерский политик, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.

Со своей стороны, в Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что в Путин он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе.

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