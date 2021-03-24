84-летнего экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони утром понедельника, 22 марта, был госпитализирован в клинику Сан-Рафаэль (Милан) связи с проблемами со здоровьем.

Об этом 24 марта заявил адвокат 84-летнего политика Федерико Чеккони на судебном заседании в Милане, передает la Repubblica. Отметим, что в суде должен был присутствовать сам экс-премьер Италии.

"Он госпитализирован из-за проблем со здоровьем, на которых я останавливаться не буду", – сказал адвокат в начале заседания.

Источники итальянских СМИ утверждают, что лидер партии Forza Italia попал в больницу с сердцем, но чувствует он себя относительно хорошо, хоть и нуждается в отдыхе.

Отмечается, что защита бывшего премьера решила "не создавать законных препятствий" судебному процессу и рассмотрение дела продолжилось.

Напомним, суд о связи Берлускони с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко продолжается уже несколько месяцев.

В деле "Руби тер", кроме самого лидера Forza Italia, фигурируют еще 28 докладчиков – это молодые женщины, которым, по версии следствия, заплатили за отрицание обвинений прокуроров и за молчание о сексуальных вечеринках, на которые их приглашали за деньги. Экс-премьера обвиняют в подкупе свидетелей и лжесвидетельствовании.

При этом Берлускони попал в больницу уже в третий раз за 2021 год. В частности, 11 января его врач заявил, что политику понадобилась срочная госпитализация в кардиологическое отделение из-за нарушения сердечного ритма.

В 2016 году итальянскому политику заменили сердечный клапан, в 2019 году он перенес операцию на кишечнике.

Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в четырех правительствах с 1994 по 1995, с 2001 по 2006 и с 2008 по 2011 годы.

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