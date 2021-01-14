84-летнему Берлускони понадобилась срочная госпитализация из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу в Монако из-за проблем с сердцем.

Ухудшение состояния здоровья 84-летнего политика подтвердил его личный врач Альберто Зангрилло, передает Express. Медик отметил, что Берлускони понадобилась срочная госпитализация из-за нарушения сердечного ритма.

"Я лично поехал навестить Берлускони в понедельник [11 января] и после того, как посетил его, я организовал срочную госпитализацию в кардиологический центр в Княжестве Монако, потому что я не считал разумным транспортировку в ​​Италию", – цитирует врача Corriere della Sera.

СМИ, ссылаясь на источники, предполагают, что политик проведет на стационарном лечении всего несколько дней.

Сам Берлускони завил, что он "в добром здравии". Он пояснил, что ему понадобились некоторые "рутинные" проверки и анализы.

"Меня не беспокоит мое состояние, меня беспокоят те многие итальянцы, которые стали жертвами COVID-19 и других заболеваний, а также многие другие, которые страдают от последствий очень серьезного кризиса", – заявил политик.

Проблемы с сердцем у мужчины начались давно. В 2016 году Берлускони заменили сердечный клапан.

После визита на Сардинию в сентябре 2019 года бывший премьер Италии заразился COVID-19 и был госпитализирован в миланскую университетскую больницу Сан-Раффаэле. В медучреждении он находился в стабильном состоянии.

Двое из его детей, а также его спутница, 30-летняя Марта Фашина, тоже заразились коронавирусом.

После выписки из больницы Берлускони сказал: "Слава богу, благодаря докторам я пережил, пожалуй, самое тяжелое испытание в моей жизни".

Напомним, Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в четырех правительствах с 1994 по 1995, с 2001 по 2006 и с 2008 по 2011 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019-го лидер партии "Вперед, Италия" Берлускони попал в больницу Милана из-за неудачной попытки сделать селфи.