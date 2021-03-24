84-річного експрем'єра Італії Берлусконі госпіталізували

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вранці понеділка, 22 березня, був госпіталізований у клініку Сан-Рафаель (Мілан) зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це 24 березня заявив адвокат 84-річного політика Федеріко Чекконі на судовому засіданні в Мілані, передає la Repubblica. Зазначимо, що в суді повинен був бути присутнім сам експрем'єр Італії.

"Він госпіталізований через проблеми зі здоров'ям, на яких я зупинятися не буду", – сказав адвокат на початку засідання.

Джерела італійських ЗМІ стверджують, що лідер партії Forza Italia потрапив до лікарні із серцем, але почуває він себе відносно добре, хоч і потребує відпочинку.

Зазначається, що захист колишнього прем'єра вирішив "не створювати законних перешкод" судовому процесу і розгляд справи продовжився.

Нагадаємо, суд про зв'язок Берлусконі з неповнолітньою танцівницею з Марокко триває вже кілька місяців.

У справі "Рубі тер", крім самого лідера Forza Italia, фігурують ще 28 доповідачів – це молоді жінки, яким, за версією слідства, заплатили за заперечення звинувачень прокурорів і за мовчання про сексуальні вечірки, на які їх запрошували за гроші. Експрем'єра звинувачують у підкупі свідків та наданні неправдивих свідчень.

При цьому Берлусконі потрапив до лікарні вже втретє за 2021 рік. Зокрема, 11 січня його лікар заявив, що політику знадобилася термінова госпіталізація в кардіологічне відділення через порушення серцевого ритму.

У 2016 році італійському політику замінили серцевий клапан, у 2019 році він переніс операцію на кишечнику.

Берлусконі займав пост прем'єр-міністра Італії в чотирьох урядах із 1994 до 1995, з 2001 до 2006 і з 2008 до 2011 роки.

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