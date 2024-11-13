Сильные Украина, Европа и НАТО: Макрон озвучил 'коллективную программу' безопасности европейцев на ближайшие годы. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия безопасности европейских граждан. Для этого нужен триптих: сильная Украина, сильная Европа и сильный Североатлантический альянс (НАТО).

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Это программа безопасности на ближайшее время. Об этом Макрон заявил для прессы после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Париже.

"Для безопасности наших граждан нам нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс. По сути этот триптих – наша коллективная программа на ближайшие месяцы и годы", – сказал он.

Макрон объяснил, что сильная Украина прежде всего означает, что безусловным приоритетом остается поддержка нашей страны, которая дает отпор российской агрессии.

"Недавнее размещение северокорейцев на линии фронта является серьезной эскалацией, и мы будем продолжать выступать за то, чтобы НАТО и его союзники оказывали полную поддержку украинским Вооруженным силам столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам", – подчеркнул президент.

Также он добавил, что когда придет время, ничего не придется решать ни касательно Украины без украинцев, ни касательно Европы без европейцев.

"Сильная Европа – это то, над чем мы вместе работали на протяжении многих лет в рамках ЕС, но к чему мы также должны стремиться в рамках Альянса, возводя эту европейскую опору нашей трансатлантической безопасности. Это также то, чего американская администрация справедливо ожидает от европейцев внутри Альянса", – сказал Макрон.

Европа нуждается в укреплении промышленной базы с рабочими местами для своих граждан, отметил политик.

Что же касается НАТО, это должен быть сильный Альянс, способный сдерживать врагов с помощью модернизированных планов обороны, усиленных возможностей, совместного оборудования и облегченной военной мобильности на европейской территории. Макрон подчеркнул, что все это требует дальнейшего укрепления "нашей координации, наших инвестиций, нашего общего видения".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эммануэль Макрон выступил с предложением, чтобы европейские страны – даже не входящие в ЕС – присоединялись к инициативе создания Европейских сил реагирования, которая появилась несколько лет назад. Он считает, что европейское сообщество должно предлагать свои решения в сфере безопасности, особенно соседям, на "восточном фланге".

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