'Нельзя вечно делегировать нашу безопасность американцам': Макрон предложил странам ЕС создать европейскую армию

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением, чтобы европейские страны – даже те, которые не входят в ЕС, – присоединялись к появившейся несколько лет назад инициативе создания Европейских сил реагирования (European Intervention Initiative). Он считает, что европейское сообщество должно предлагать свои решения в сфере безопасности, особенно соседям, на "восточном фланге".

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Об этом французский лидер высказался на заседании саммита Европейского политического сообщества в Будапеште (Венгрия). "Есть факт, что произошло стратегическое пробуждение. И мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам", – заявил политик.

Он обратил внимание на необходимость усиливать "европейский компонент" безопасности. "Мы должны отдавать европейское преимущество, делать выбор, полагаться на оперативную совместимость НАТО, но также иногда признавать, что мы не всегда будем иметь ту же повестку дня, что и наши союзники – что не ставит эти альянсы под сомнение", – пояснил президент.

"И я хотел бы пригласить всех моих коллег, которые готовы присоединиться и которые не являются членами ЕС, тоже присоединиться. Давайте распространим эту европейскую инициативу [European Intervention Initiative] на все европейское политическое сообщество, чтобы производить решения для совместного вмешательства на театрах боевых действий. Это то, что позволило нам вмешаться в Сахель. И давайте попробуем двигаться дальше", – сказал Макрон.

Напомним: именно Франция выдвинула идею создания EII, меморандум о чем был подписан в 2018 году. В настоящее время в Европейских силах реагирования Франция, Германия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Эстония, Португалия.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Соединенные Штаты избрали новым президентом Дональда Трампа, Эммануэль Макрон провел 25-минутный телефонный разговор с республиканцем. Политики выразили свое "желание работать над возвращением мира и стабильности" перед лицом "продолжающихся больших международных кризисов".

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