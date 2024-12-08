Сибига – о падении режима Асада: Путин всегда предает

Падение режима сирийского диктатора Башара Асада закономерно: он сделал ставку на помощь своего российского "коллеги" Владимира Путина, а тот всегда предает тех, кто ему доверился. В настоящее время важно сделать все возможное, чтобы восстановить стабильность и безопасность в стране и регионе в целом и защитить сирийцев от насилия.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат добавил, что наше государство готово начать движение к возобновлению отношений с Сирией при новой власти и поддерживает сирийский народ.

Глава украинской дипломатии отметил, что Кремль, как всегда, бросил на произвол судьбы очередного своего ситуативного "союзника".

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", – подчеркнул Сибига.

По его словам, международное сообщество должно помочь стабилизировать ситуацию в Сирии. В то же время Сибига видит предпосылки для возобновления отношений между Украиной и Сирией в будущем.

"Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институций. Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", – подчеркнул он.

Напомним, утром 8 декабря мир узнал, что сирийские повстанцы свергли режим Асада. Сам диктатор исчез еще вечером накануне, а затем в российском министерстве иностранных дел заявили, что он якобы согласился мирно передать власть "после переговоров". Также российские "дипломаты" уверяли, что российским войскам в Сирии "ничего не грозит".

Между тем, в ГУР заявили, что ведомство Лаврова несколько лукавит, ведь после взятия Дамаска повстанцы двигаются к побережью, россияне позорно бегут со своих баз в Сирии.