Си Цзиньпин заявил о поддержке Ирана, обвиняемого в поставке дронов России для войны с Украиной

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил поддержку Ирану, который помогает государству-террористу России в войне против Украины, "в защите национального суверенитета". Главы государств подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

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Как сообщает Associated Press, Эбрахим Раиси посетил китайскую столицу во вторник, 14 февраля. Тегеран пытается расширить отношения с Пекином и Москвой, чтобы компенсировать западные санкции в связи с его ядерными разработками.

"Китай поддерживает Иран в "защите национального суверенитета" и "сопротивлении односторонности и запугиванию", – сказал Си в заявлении, опубликованном китайским государственным телевидением на его веб-сайте.

В официальном китайском отчете о встрече Си с Эбрагимом Раиси не указано, обсуждали ли они нападение России на Украину. Как сказано в материале, Си выразил поддержку правительству Раиси на языке, который Пекин использует для критики доминирования Вашингтона в мировых делах.

Новые соглашения, заключенные сторонами, дополняют подписанное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве в области разработки нефтяных, промышленных и других месторождений. Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти и источником инвестиций.

Как известно, Иран давно обвиняют в поставке России дронов-камикадзе Shahed для нанесения ударов по Украине. Более того, недавно издание CNN сообщило, что Иран модифицирует ударные беспилотники для того, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории нашей страны.

Напомним: ранее американские СМИ сообщили, что Россия получает из-за границы товары двойного назначения, которые помогают ей вести войну против Украины, несмотря на санкции и экспортный контроль Запада. Согласно информации СМИ, большая часть таких поставок в РФ была совершена из Китая. Статья вышла под названием "Торговые данные показывают, что Китай помогает России в войне в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов Павел Климкин объяснил, что на сегодняшний день Китай не может полостью отказаться от взаимоотношений с Россией из-за геополитического противостояния с Западом. В то же время у Китая есть желание использовать ресурсы страны-агрессора;

– бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следит за войной РФ против Украины, ведь у него есть собственные цели. У Пекина есть планы на Тайвань.

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