Китай помогает России военными технологиями для ведения войны в Украине – WSJ

Россия получает из-за границы товары двойного назначения, которые помогают ей вести войну против Украины, несмотря на санкции и экспортный контроль Запада. Согласно информации СМИ, большая часть таких поставок в РФ была совершена из Китая.

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Об этом заявил Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможни. Статья вышла под названием "Торговые данные показывают, что Китай помогает России в войне в Украине".

Таможенные записи, которые есть в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что государственные оборонные компании КНР уже после начала полномасштабной войны отправляли стране-агрессору навигационное оборудование, оборудование для постановки помех (РЭБ), детали для реактивных истребителей и подлодок. Получателями были госпредприятия РФ, находящиеся под санкциями.

"Это всего лишь горстка из десятков тысяч партий товаров двойного назначения", – отметили в издании.

Авторы материала указали, что поддержка Китаем России должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Но эту поездку 3 февраля отложили на неопределенный срок после того, как Пентагон сообщил о китайском разведывательном аэростате над континентальной частью США.

В WSJ заявили, что ВПК РФ имеет возможность закрывать большую часть своих основных военных потребностей, однако это в значительной степени зависит от импорта технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые необходимы для современной войны.

Запад нацелен помешать такому импорту в Россию, но, судя по всему, Москва все еще может получать часть необходимого оборудования через страны, которые не присоединились к санкциям. В WSJ написали, что экспорт идет в том числе через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Администрация президента США Джо Байдена якобы предъявила правительству КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать помощь военным усилиям России в Украине. Об этом ранее заявил Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

– Новый посол Китая в Европейском Союзе Фу Конг говорил, что и Украина, и Россия являются друзьями его страны и Пекин не хочет выбирать между ними.

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