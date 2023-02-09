CNN: Иран устанавливает более мощные боеголовки на 'шахеды', переданные России

Иран модифицирует ударные беспилотники Shahed, которые он поставляет России. Это делается для того, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на данные нового расследования. В частности, британская следственная организация Conflict Armament Research совместно с украинскими военными исследовала неразорвавшуюся боеголовку Shahed-131, обнаруженную в Одессе в октябре 2022 года.

Аналитики пришли к выводу, что боеголовки были поспешно модифицированы десятками мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу. Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые при взрывной волне способны пробивать броню.

Эти элементы существенно увеличивают способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

Один из экспертов, исследовавших боеголовку, Дэмиен Сплитерс отметил, что обычно боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или артиллерийские орудия, могут иметь другую конструкцию, с лобовым кумулятивным зарядом. Однако боеголовка, которую рассматривали, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.

Стоит отметить, что ранее внутри одного из иранских дронов-камикадзе, переданных России Тегераном для ударов по Украине, были обнаружены детали более 10 западных компаний, в том числе американских. Этот беспилотник был сбит в Украине осенью 2022 года.

Оккупанты уже использовали против Украины около 660 дронов-камикадзе типа Shahed иранского производства. По контракту предусмотрено 1750 единиц, и новую партию этого оружия Российская Федерация может получить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Украины обнародовали доказательства поставок Ираном России дронов-камикадзе после начала масштабного вторжения РФ в Украину. А по данным разведки США, только летом войска Москвы получили десятки иранских беспилотников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран пересек черту своими поставками дронов-камикадзе России. Вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины с Тегераном остается открытым.