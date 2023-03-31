В Китае ответили, возможна ли встреча Си Цзиньпина и Зеленского

В Китае допустили возможность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос был обсужден Киевом и Пекином.

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Об этом сообщил постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цунь, пишет Financial Times. Ранее Зеленский направил Си приглашение в Украину, заявив, что хочет поговорить с главой КНР.

"Телефонный разговор или встреча Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином возможны", – сказал Фу Цунь.

Напомним: ранее в Пекине отреагировали на приглашение президента Украины, положительно оценив эту инициативу, однако отметили, что говорить о конкретной дате встречи пока не приходится.

"Мы находимся в контакте со всеми сторонами. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации", – сказала официальная представительница МИД КНР Мао Нин.

Со своей стороны, глава КНР после встречи с российским коллегой заявил, что Пекин выступает за возобновление переговоров Украины и РФ. Аналитики ISW считают, что ожидания Путина от переговоров с Си Цзиньпином не оправдались.

Европейский Союз настаивает на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора, считая, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что во время визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин решал два вопроса. Это попытка не дать стране-террористу России окончательно проиграть в войне против Украины и окончательное покорение РФ и превращение ее в вассала;

– президент США Джо Байден сообщил, что его не беспокоят встречи и переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. По мнению Джо Байдена, между Россией и Китаем нет крепкого союза.

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