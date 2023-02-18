В Турции произошло новое землетрясение у города Кахраманмараш, почти уничтоженного в начале февраля

В субботу, 18 февраля, в Турции произошло новое землетрясение. Стихия зафиксирована у города Кахраманмараш, который оказался почти уничтоженным после предыдущего бедствия в начале текущего месяца.

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Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение был магнитудой 5,2 балла.

Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от Кахраманмараша. В городе проживают около 376 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, заявили, что землетрясение произошло в 22:31 в районе Гёксун.

Афтершок ощущался и в близлежащих провинциях. В частности, в Адыямане, Газиантепе и прилегающих населенных пунктах. Некоторые дома сильно пострадали.

Отметим, в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кахраманмараше спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата. Их нашли через 105 часов после землетрясения.

Также OBOZREVATEL писал, что в Турции спасатели вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время землетрясения, украинку и ее 4-летнего сына. Женщина с ребенком провели под бетонными глыбами в городе Искендерун четыре дня.

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