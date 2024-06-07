Швейцария выделит Украине €60 млн на цифровизацию госуслуг

7 июня Федеральный совет Швейцарии заявил о выделении Украине 58,7 млн швейцарских франков (60,52 млн евро) на цифровизацию государственных услуг. Финансирование будет поступать в течение четырех лет (2024–2028) из регулярного бюджета международного сотрудничества.

Об этом сообщило правительство Швейцарии. Поддержка будет сосредоточена на проектах в регионах Украины, пострадавших от войны.

Среди ключевых отраслей, на которые будут направляться финансирование – здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Официально объявить о помощи в области цифровизации и электронного управления Швейцария планирует на следующей Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11 и 12 июня 2024 года в Берлине.

Напомним, верхняя палата швейцарского парламента отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд. швейцарских франков (5,58 млрд. долларов США). Эти средства должны быть направлены на восстановление инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских обстрелов. Это не стало неожиданностью, поскольку идею критиковали разные политсилы, а особенно против были правые националистические законодатели, настаивающие, чтобы страна оставалась строго нейтральной.

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария готовится смягчить ограничения на экспорт оружия. Правительство страны пытается найти возможности обойти жесткие ограничения, налагающие принципы нейтралитета страны.

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