Парламент Швейцарии не поддержал выделение Украине $5,5 млрд помощи: в чем причина

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов США). Причиной назвали то, что план нарушает ограничения на заимствования в нейтральной стране.

Об этом сообщило издание Reuters. Эти средства должны были быть направлены на восстановление инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских обстрелов.

Совет кантонов отклонил предложение 28 голосами против, 15 поддержали, а два депутата воздержались. Как пишут журналисты, это не стало неожиданностью, поскольку в последние недели идею критиковали разные политсилы. Особенно против были правые националистические законодатели, которые настаивают на том, чтобы страна оставалась строго нейтральной.

Предложение состояло в том, чтобы создать спецфонд для финансирования армии Швейцарии и восстановления Украины. Нашей стране предлагалось выделить 5 миллиардов франков, а на дополнительные нужды Вооруженных сил Швейцарии в 2025-2030 годах планировалось направить 10,1 миллиарда франков (около 11 млрд долларов).

"Законодатели заявили, что этот пакет нарушает так называемое положение о "долговом тормозе" в Швейцарии, и отклонили его за две недели до того, как швейцарское правительство должно провести саммит высокого уровня, призванный помочь установить мир в Украине", – пишет издание.

Журналисты добавили, что западные союзники оказывают на Швейцарию давление с требованием сделать больше, чтобы помочь Украине бороться с полномасштабным российским вторжением.

Как сообщал OBOZ.UA, Швейцария не присоединится к международной рабочей группе по отслеживанию активов российских олигархов. В парламенте страны решили, что уже в достаточной мере сотрудничают с этим органом и дальнейшее расширение контактов создаст угрозы для независимости страны.

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