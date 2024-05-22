Швейцария снова готовится смягчить ограничения на экспорт оружия: как это поможет Украине

Уже не первый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Швейцарии пытается найти возможности обойти жесткие ограничения, налагающие принципы нейтралитета страны на экспорт оружия. Предыдущие подобные попытки были летом 2023 года.

По сообщению Bloomberg, на прошлой неделе данный вопрос снова попал на рассмотрение правительственных органов Швейцарии, стремящихся увеличить объемы экспорта оружия и товаров военного назначения собственного производства, сохранив при этом запрет на его поставку в Украину.

Швейцария планирует смягчить правила экспорта оружия

Согласно официальной информации швейцарского правительства, выдвигается предложение предоставить Федеральному совету страны "право отменять ограничение экспорта оружия при исключительных обстоятельствах и в течение ограниченного времени, если это будет отвечать интересам внешней политики или национальной безопасности Швейцарии".

Таким образом, планируется, что данная поправка в закон Швейцарии о военных материалах позволит швейцарскому правительству в случае чрезвычайных обстоятельств давать разрешение на экспорт вооружений для военной техники в страны-партнеры, оказавшиеся в состоянии войны.

В частности, отмечается, что цель новых предложений "состоит в том, чтобы обеспечить защиту фундаментальных интересов внешней политики и политики безопасности в случае чрезвычайных обстоятельств и таким образом сохранить промышленный потенциал внутри страны, адаптированный к потребностям национальной обороны Швейцарии".

Собственно, в настоящее время начались консультации по внесению поправок в упомянутый выше закон о военных материалах.

Прямых поставок оружия в Украину не ожидается

С другой стороны, сообщается, что швейцарское правительство не планирует применять исключение, чтобы разрешить поставки оружия в Украину. Швейцария ранее запретила Германии, Испании и Дании отправлять в Украину оружие швейцарского производства. Кроме того, в июне 2023 года в Швейцарии закон о реэкспорте оружия в Украину не был принят, ведь нижняя палата парламента – Национальный совет – отклонила законопроект Lex Ukraine, который позволил бы третьим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства.

Следует напомнить, что в Швейцарии действует запрет на продажу оружия воюющим странам, если они не участвуют в боевых действиях по мандату ООН. Поэтому Федеральный совет Швейцарии может разрешить реэкспорт швейцарского оружия только в исключительных случаях, например если Совет Безопасности ООН осудит войну России против Украины. При этом очевидно, что этого не произойдет, поскольку Российская Федерация имеет в Совбезе ООН право вето, а никаких попыток лишить Россию членства в Совбезе до сих пор не было и не будет.

Ограничения на реэкспорт приносят убытки швейцарскому ВПК

При этом стоит отметить, что, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария является достаточно мощным производителем вооружений в мире, в том числе стрелкового оружия, зенитных систем, боевых бронированных машин, другого высокотехнологичного оборудования для армии, а также большой линейки боеприпасов для систем, стоящих на вооружении стран НАТО и не только.

По подсчетам европейских экспертов, насчитывается более 900 швейцарских производителей и поставщиков оборонной продукции, которые ежегодно продают оборудование на сумму около 2,57 миллиарда долларов и обеспечивают более 14 000 рабочих мест. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2019 году Швейцария была 12-м крупнейшим экспортером оружия в мире после Италии, Израиля и Нидерландов.

При этом около трех четвертей швейцарского экспорта оружия идет в страны Европы, а самым большим покупателем является Германия, которая в 2023 году купила оружие почти на 170 миллионов швейцарских франков.

Украина сможет получить оружие и боеприпасы, которые будут заменены швейцарскими на складах армий Европы

Следовательно, можно констатировать, что на данный момент швейцарская военная промышленность вследствие ограничений теряет значительную долю экспортных доходов, в частности, в 2023 году продажи товаров военного назначения за границу упали на 27%, до 770 млн долларов. Неудивительно поэтому, что представители швейцарского ВПК лоббируют законодательные изменения, чтобы расширить свои возможности и рынки сбыта.

В условиях, когда шансы на участие НАТО в войне в той или иной форме постепенно растут, швейцарская военная промышленность могла бы получить огромные объемы заказов. Если ограничения по поводу прямых поставок Украине останутся в силе (в чем почти нет сомнений), Швейцария могла бы замещать своим вооружением те объемы, которые европейские страны могли бы отправить в Украину.

Более того, в случае смягчения правил реэкспорта Украина сможет получить определенную часть вооружений швейцарского происхождения, стоящих на вооружении или находящихся на хранении армий европейских стран. Следовательно, любые смягчения экспортных ограничений ВПК Швейцарии в перспективе могут иметь положительные последствия для обороноспособности Украины.