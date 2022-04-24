Швейцария препятствует поставкам немецкого оружия в Украину – SonntagsZeitung

Швейцария препятствует поставкам оружия в Украине, блокируя реэкспорт боеприпасов из Германии. Их используют в боевых машинах пехоты Marder, которые хочет получить Киев.

Об этом сообщает Tages-Anzeiger. По данным газеты, немецкое правительство отправило два запроса Берну, однако оба раза получило отказ.

"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", – сказал представитель Госекретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Эта новость появилась в то время, когда канцлера Германии Олафа Шольца обвиняют в чрезмерной нерешительности в вопросе передачи Украине тяжелого вооружения для противостояния российской армии. Политики не исключают, что затягивание с поддержкой может привести к отставке главы правительства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вторжение России в Украину заставило граждан Швейцарии пересмотреть свое отношение к НАТО. Больше половины жителей страны, которая долгие годы сохраняла нейтралитет, поддерживают идею усиления сотрудничества с Альянсом.

Также мы писали, что Федеральное министерство обороны Германии исключило из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение по настоянию канцлера Олафа Шольца. При этом украинские власти были заинтересованы в поставках танков, бронетранспортеров, РСЗО и противокорабельных ракет.