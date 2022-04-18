В Швейцарии изменилось отношение к НАТО из-за войны, которую РФ развязала против Украины

Вторжение России в Украину заставило граждан Швейцарии пересмотреть свое отношение к НАТО. Больше половины жителей страны, которая долгие годы сохраняла нейтралитет, поддерживают идею усиления сотрудничества Швейцарии с Северноатлантическим Альянсом.

Также швейцарцы выступают за усиление собственной армии. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса издания Blick и исследовательского института Sotomo.

Организаторы исследования опросили 20 тысяч граждан Швейцарии. 56% из них поддерживают установление более тесного сотрудничества с НАТО. Еще 55% швейцарцев считают необходимым увеличить финансирование собственной армии.

При этом наиболее ощутимый рост пронатовских настроений наблюдается среди сторонников так называемых "левых" политических партий, которые традиционно выступали против Альянса.

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Важным для швейцарцев оказался вопрос защиты неба над государством. 54% граждан поддерживают приобретение Швейцарией американских истребителей F-35, а более 70% – выступают за участие Швейцарии в системе противовоздушной обороны "Железный купол".

И лишь 13% опрошенных считают, что российская агрессия не является угрозой для них: они высказались за идею сокращения финансирования собственной армии.

Более активно за усиление системы безопасности и обороны выступают граждане Швейцарии более старшего возраста, тогда как молодежь преимущественно склоняется к поддержке нейтрального статуса своего государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что о планах вступить в НАТО после вторжения России в Украину заговорили в Швеции и Финляндии. Финское правительство намерено в ближайшие недели озвучить решение по дальнейшему взаимодействию с Альянсом.