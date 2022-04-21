Затягивание с передачей Украине тяжелого вооружения может привести к отставке Шольца – Spiegel

Канцлера Германии Олафа Шольца обвиняют в чрезмерной нерешительности в вопросе передачи Украине тяжелого вооружения для противостояния российской армии. Политики не исключают, что затягивание с поддержанием украинской заявки может привести к его отставке.

Об этом пишет Spiegel. Издание подчеркивает, что обвинения на главу немецкого правительства ныне сыплются не только от оппозиции, но и со стороны его собственной коалиции.

"На бумаге этот вопрос выглядит скорее техническим: должны ли депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) вносить на пленарное заседание предложение о поставках тяжелого оружия Украине? Споры о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся более насущными", – говорится в сообщении.

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19 апреля лидер профсоюзной парламентской группы Иоганн Вадепхул, который отвечает за внешнюю и оборонную политику, обнародовал заявление оппозиции. Он отметил, что они хотят поддержать федеральное правительство в этом кризисе. Однако предупредил: если Шольц продолжит выступать против поставок тяжелого вооружения, канцлеру придется ожидать соответствующего заявления от фракции Союза на следующей неделе. Последний же пока придерживается своей позиции.

"В этом вопросе намек канцлера на то, что украинцы ничего не могли сделать с оружием, которое они просят, самонадеян. Считает ли он, что Украина спрашивает нас о "бесполезном оружии"? Для Союза "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять его. Реализация заявки является одним из нескольких возможных вариантов", – прокомментировал позицию Шольца первый парламентский менеджер фракции "Союз" Торстен Фрей.

По данным издания, вопрос поставок Украине тяжелого вооружения ведущие представители союзных партий Германии, в том числе с политиками в Бундестаге, должны обсудить на следующей неделе. Но в конце концов это будет решение лидера фракции.

Глава оппозиции Фридрих Мерц в своем ответе федеральному канцлеру дал понять, что союзная фракция "не будет жаловаться на мелочи" ввиду объявленной Шольцем смены эпохи и поддержит основной курс.

"Это был явный отказ от классической политики оппозиции, заявление о государственно-политически ответственных действиях. Если фракция "Союза" подаст свое заявление, это будет разрывом с прежним курсом или даже больше – своего рода сигнал к падению канцлера", – пишет Spiegel.

Отмечается, что с учетом критики Шольца в его же рядах нельзя исключать, что заявка Украины на предоставление оружия может получить даже большинство в Бундестаге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВС Германии нашли повод, почему отказались дать Украине тяжелое вооружение. Заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь выразил убеждение, что такое оружие нужно самим германским военным.