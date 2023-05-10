Швейцария не исключает возможности использования денег Центробанка РФ для восстановления Украины

В Швейцарии не исключают возможности использования активов Центробанка РФ на территории государства для послевоенного восстановления Украины. Речь идет о сумме порядка 8,3 миллиарда долларов.

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Эти активы и резервы были иммобилизированы, информацию о них обнародовали в рамках 10-ти санкционного пакета ЕС. Об этом заявили 10 мая в швейцарском правительстве, пишет Bloomberg.

Активы российского Центробанка, которые хранятся в Швейцарии, оцениваются в 8,3 млрд долларов (7,4 млрд швейцарских франков). Об этом 10 мая сообщили в швейцарском правительстве согласно взятым Швейцарией на себя обязательствам в рамках последнего пакета санкций Евросоюза против РФ. Одним из пунктов 10 санкционного пакета было раскрытие информации об активах РФ в европейских странах.

"Цифра в 7,4 миллиарда франков представляет собой все резервы и активы центрального банка, зарегистрированные в Швейцарии на сегодняшний день, и эти средства были иммобилизованы, отмечено в заявлении правительства Швейцарии. Их не следует путать с активами на сумму 7,5 млрд франков, которые были заморожены, поскольку они принадлежали россиянам или российским компаниям, находящимся под санкциями", – пишет Bloomberg.

Журналисты также напомнили, что в Евросоюзе продолжается обсуждение вопроса конфискации активов Центробанка РФ и направления их на восстановление Украины, пострадавшей от российской агрессии. При этом официально Швейцария ранее без особого энтузиазма воспринимала подобный шаг, опасаясь, что это может нарушить верховенство закона в Швейцарии.

"Однако в среду правительство заявило только, что эти обсуждения продолжаются и что швейцарцы "внимательно" следят за ними", – подчеркнули в Bloomberg.

Напомним, 24 февраля 2023 года ЕС официально ввел в действие 10-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли масштабные запреты на поставки технологий в РФ, расширение "черного списка" физлиц и юрлиц РФ, ограничения против российских банков, а также санкции против иранских поставщиков дронов, которыми Россия атакует Украину.

Кроме того, страны-члены ЕС согласовали усиление контроля за олигархами, которые пытаются скрыть или продать свои активы для обхода санкций, а также пересмотр всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского Центробанка, поскольку эти средства могут быть использованы для финансирования восстановления Украины.

Также сообщалось, что в Европейском Союзе ищут механизмы, как без изменения действующего законодательства использовать золотовалютные резервы России для восстановления Украины. Однако речь идет не о конфискации, а об инвестициях.