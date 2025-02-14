Шольц признался, что хочет уйти из политики: в чем причина

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен продолжать свою карьеру. Он отметил, что по истечении своего срока в должности главы правительства хочет "вернуться к нормальной жизни".

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Об этом политик сказал во время интервью молодежному подкасту Jung&Naiv (т.е. "Юные и Наивные"). Шольц намекнул, что уже добился пика в карьерном росте.

"С моей точки зрения, не похоже на то, что после этого возможно что-то другое", – сказал Шольц.

Интересно, что канцлер несколько раз противопоставил занятие политикой "нормальной жизни" и "совершенно нормальным гражданам".

Также интересно, что на фоне заявления о "возвращении к нормальной жизни" господин Шольц никак не прокомментировал тот факт, что сейчас он кандидат в законодательный орган страны от Социал-демократической партии.

Однако канцлер исключил для себя повторение жизненного пути бывшего канцлера Герхарда Шредера. Напомним, последний после завершения политической карьеры перешел на работу в "Роснефть". Господин Шольц категорически исключает такую возможность для себя.

Я думаю, что об этом не может быть и речи – как для меня, так и для всех других (немецких политиков) тоже", – добавил он.

Господину Шольцу уже 66 лет. То есть немец уже достиг пенсионного возраста, но все равно баллотируется в Бундестаг. Хотя, согласно последним опросам, у его Социал-демократической партии шансов на победу в выборах нет.

Отметим, что слова действующего канцлера о завершении карьеры прозвучали уже после того, как вице-президент США Джей Ди Венс не захотел провести личную встречу с г-ном Шольцом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ответ на запрос канцлера Шольца распустил парламент и назначил дату новых выборов в Бундестаг на 23 февраля.

Накануне Шольц призвал парламент признать российско-украинскую войну чрезвычайным положением. Он сделал это из-за событий последних 24 часов и заявления властей США по Украине.

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