Выборы в Германии могут преподнести неприятный сюрприз для многих. Интервью с Умландом

Германия – очень важная страна в процессе помощи Украине. На сегодняшний день Берлин сделал для Украины больше, чем любая другая страна ЕС. Поэтому стабильность и покой внутри страны нужны не только немцам, но и украинцам. В то же время сегодня у нашего главного европейского партнера политический кризис – из-за чего страну ждут досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

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Своими мыслями о том, как Германия проходит непростой предвыборный период, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд.

– Выборы в Бундестаг состоятся уже менее чем через месяц – 23 февраля. Какова общая предвыборная ситуация в стране?

– В настоящее время трудно сказать, какими будут результаты выборов, потому что мы уже видели ситуацию в Соединенных Штатах, где опросы не отображали конечного результата голосования. То есть Дональд Трамп довольно ощутимо победил Камалу Харрис. Что касается результатов немецких выборов, то я боюсь, что тут будет похожая ситуация и опросы нам не обо всем говорят. Но сейчас опросы таковы, что, скорее всего, победу одержит Христианско-демократический союз с лидерством кандидата в канцлеры Фридриха Мерца с результатом 31-34%.

Второе место занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), праворадикальная партия, которая получит где-то более 20% голосов. Это по сегодняшним опросам. Поэтому, скорее всего, ситуация будет такая, что Фридрих Мерц станет следующим канцлером и лидером нового правительства, но пока еще не понятно, каким именно будет окончательный формат правительственной коалиции.

Потому что у христианских демократов не хватит собственных голосов, чтобы единолично сформировать правительство. То есть им еще нужен будет как минимум один партнер по коалиции или даже два. Что точно можно сказать сегодня, это то, что этим партнером не будет АдГ.

Эта пророссийская и, я бы также сказал, антиукраинская партия остается изолированной в Германии, и ни одна из других политических сил, имеющих шанс попасть в Бундестаг, не хочет с ней иметь дела. То есть, скорее всего, будет главная правительственная партия – ХДС/ХСС, и главная оппозиционная партия – праворадикальная АдГ.

– Вы вспомнили о "сюрпризах" – имеете в виду, что "Альтернатива" может даже выиграть эти выборы, опередив христианских демократов?

– Все же скорее нет, хотя АдГ имеет тенденцию к росту своей популярности. Они вряд ли будут первыми, но я боюсь, что, вероятно, получат гораздо больше 20%, которые сегодня показывают опросы. Надеюсь, что в Германии эта электоральная социология действительно отражает взгляды избирателей, но в целом сегодня доверие к электоральной социологии значительно снизилось.

Если же праворадикалы получат значительный результат, то это будет проблемой, потому что тогда они будут говорить, что также имеют право быть частью правительства. Хотя, думаю, эта ситуация останется, и "Альтернатива для Германии" и далее будет изолированной и не станет частью никакой правительственной коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровне.

– Против АдГ периодически проходят достаточно масштабные протесты во многих городах Германии. То есть, с одной стороны, популярность АдГ растет, а с другой – увеличивается и сопротивление попыткам праворадикалов получить власть.

– Да, есть большие демонстрации против них, и, думаю, это полезно, потому что как раз эти протесты отражают то, что это не просто очередная политическая партия, а это антисистемная партия, что она ведет Германию в совсем другое будущее. Да, АдГ не неонацистская политсила, но имеет такое странное отношение к прошлому Германии, особенно к нацистской фазе. Ее лидеры сегодня призывают выйти из Европейского Союза, НАТО и наладить отношения с Евразийским экономическим союзом, с Китаем. Они говорят о каком-то "другом пути" для Германии. Это не нацистский путь, было бы неправильно так сказать, но это совсем другой подход ко внешней политике, к внешним экономическим отношениям и внутренней политике также.

– Уже неоднократно появлялась новость, что вопрос о запрете "Альтернативы для Германии" могут поставить на повестку дня в Бундестаге. Если инициатива будет поддержана, окончательное решение о запрете будет приниматься Федеральным судом. Насколько реально такое развитие событий, учитывая, что АдГ находится на втором месте по популярности среди избирателей.

– Я не думаю, что это возможный шаг в нынешней ситуации. Партия точно будет участвовать в этих выборах и наверняка получит довольно мощную фракцию. Может, со временем и будет выполнена такая процедура, но она очень сложна. Стоит сказать, что это достаточно бюрократическая процедура, которая если и начнется, то это будет долгий процесс с непонятными результатами. Сегодня в Германии большая дискуссия относительно того, имеет ли вообще смысл начинать такой процесс запрета и не лучше ли бороться с этой партией не через юридические инструменты, а на политическом уровне.

– Что сегодня говорят основные партии Германии об Украине?

– ХДС/ХСС и их кандидат в канцлеры Фридрих Мерц сегодня держится своей позиции – Россию надо остановить, Украине следует и далее оказывать "всеобъемлющую" помощь и "поддерживать курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО". Также фракция уже дважды выносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с требованием начать поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Следовательно, можно ожидать, что в случае победы на выборах новое правительство все-таки приступит к поставкам таких ракет Украине. Достаточно четкая позиция ХДС/ХСС по вопросу размещения немецких миротворцев в Украине после окончания войны в рамках совместных действий НАТО и ЕС – ее представители выступают за участие Германии в этом процессе.

Дружественные России партии "Альтернатива для Германии" и левый "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) не изменили своих позиций. АдГ выступает за выход из Евросоюза и еврозоны, параллельно – за сближение с Россией, снятие санкций с РФ и возобновление закупок российского газа. Что касается Украины – это немедленное прекращение военной помощи стране. "Союз Сары Вагенкнехт" принял на съезде предвыборную программу, в которой требует возобновления поставок российского газа и перемирия в Украине, но заявления лидера партии относительно Украины, войны и мира имеют "пророссийский привкус".

– Какие перспективы сегодня у действующего канцлера Германии Олафа Шольца и его СДПГ? Кажется, результат ожидается не очень высокий.

– Стоит отметить, что значительные электоральные потери СДПГ – это очень фундаментальные изменения для Германии, потому что это старейшая немецкая партия. Она всегда была важной частью страны. Сегодня же Шольц – самый непопулярный политик в Германии. Парадокс еще в том, что самый популярный политик Германии – это социал-демократ, сегодняшний министр обороны Борис Писториус.

Перед партийным съездом была дискуссия среди социал-демократов, имеет ли смысл сделать Писториуса кандидатом в канцлеры. Но партия решила снова пойти с Шольцем на эти выборы, и сейчас действительно так выглядит, что она может занять даже не третью, а, пожалуй, уже четвертую позицию.

Что касается Шольца и его предвыборной тактики – "канцлер мира", то своими действиями он планировал отобрать часть электората, как мне кажется, голоса у действительно пророссийских партий – "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт". При этом я не думаю, что будет какая-то новая политика по отношению к России, новые отношения. Пока война не закончится, я это отвергаю. Что будет потом, после войны, трудно говорить, но, как я уже говорил, сейчас для немецкого общества в целом Россия потеряла свою репутацию, и снова строить отношения, какие ранее были между Германией и Россией, уже невозможно.

– Как известно, путинский режим всегда рассматривал Германию как важную для себя страну для продвижения своих целей в ЕС. Дезинформационные кампании и целенаправленная поддержка радикальных партий – два направления, по которым Кремль пытается влиять на политику и общество в Германии. Касается ли все это и нынешних выборов?

– Сегодня это российское влияние сохраняется, во-первых, благодаря влиянию через те российские медиа, которые остаются в международной сфере. И это часто влияние не столько из-за англоязычных медиа, а именно из-за русскоязычных СМИ, ведь русскоязычные немцы часто имеют доступ к телеканалам РФ.

Что касается политического влияния, то через АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" Кремль пытается продвигать необходимые ему нарративы, особенно в Восточной Германии, где присутствует значительная диаспора из бывшего Советского Союза. Особенно россияне играют на угрозах, что Россия может превратить эту войну с Украиной в мировую, в ядерную войну и что РФ может начать бомбить уже не только украинские города, но и немецкие. Такая риторика пугает немцев. Сегодня, к сожалению, многие думают, что если они выберут АдГ, то это будет хорошо для Германии, потому что обезопасит страну от войны с Россией. Поэтому такое российское влияние есть, и, к сожалению, оно работает.

– Еще один негативный для Германии фактор, появившийся не так давно, – мировой олигарх Илон Маск, который выразил поддержку "Альтернативе для Германии". Он принял участие в съезде партии, публикует посты в поддержку в принадлежащей ему соцсети X, провел эфир на Х с кандидатом в канцлеры от АдГ Алисой Вайдель. В правительстве Германии уже официально заявили, что "американский миллиардер Илон Маск пытается повлиять на парламентские выборы 23 февраля".

– Для Германии такие действия Маска стали определенным шоком, ведь это впервые такая прямая попытка повлиять на выборы. Ни немецкое государство, ни общество не знают, что с этим делать, потому что там насколько все открыто и агрессивно происходит, что есть растерянность от действий Маска. Например, он просто говорит, что ультраправая партия должна управлять Германией, что она спасет страну. Все это как-то странно, он ведь американец, но почему-то хочет решать, кто должен руководить Германией.

Мне кажется, это не будет играть большой роли, потому что сам Маск – проблематичная фигура для страны. Поэтому будет ли это фактором, который изменит ход выборов, пока трудно сказать.

– На ваш взгляд, чем вызваны его такие действия? Существует мнение, что таким образом Маск стремится ослабить самую мощную страну Европейского Союза, чтобы президенту США Трампу было гораздо легче диктовать свои условия ЕС.

– У меня также есть подозрение, что на самом деле здесь речь не идет о Германии. Здесь речь идет о Европейском Союзе и, пожалуй, о НАТО. И действительно, если АдГ придет к власти, то Германия вполне реально может поставить вопрос о выходе из союза, что убьет объединенную Европу. Сама партия "Альтернатива для Германии" это понимает, она как бы в другом мире живет и очень рада этой поддержке от Маска и пользуется ею.