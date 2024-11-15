Шольц после разговора с Путиным позвонил по телефону Туску: в Польше указали на положительные моменты переговоров

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после первого за два года разговора с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил премьер-министру Польши Дональду Туску. Он рассказал польскому премьеру, о чем говорил с главарем страны-агрессорки.

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Об этом Туск сообщил на своей странице в соцсети X. Премьер Польши указали на положительные моменты разговора Шольца с кремлевским диктатором.

По словам Дональда Туска, канцлер Германии однозначно осудил российскую захватническую войну против Украины.

"Был рад услышать, что канцлер не только недвусмысленно осудил российскую агрессию, но подчеркнул позицию, которой придерживается Польша: ничего об Украине без Украины", – написал Туск.

Отметим, что в преддверии разговора с Путиным Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Со своей стороны Зеленский призвал Шольца не разговаривать с Путиным. Он объяснил, что такие разговоры не имеют смысла, ведь Путин не стремится к миру.

Запланированы также переговоры между двумя политиками и после контакта канцлера ФРГ с кремлевским диктатором.

Как сообщал OBOZ.UA:

Разговор Шольца с Путиным состоялся впервые за два последних года. Обращаясь к диктатору, канцлер Германии осудил войну России против Украины и убеждал Путина прекратить ее. Кроме того, Шольц призвал Россию к переговорам с Украиной с целью достижения "справедливого и продолжительного мира".

Владимир Зеленский раскритиковал телефонный разговор Шольца с Путиным. Он назвал ее "ящиком Пандоры", который раскрывает путь к ослаблению изоляции России – именно того, к чему и стремится российский диктатор.

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