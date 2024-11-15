Зеленский призвал Шольца не звонить Путину, ведь диктатор не стремится к миру – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский еще до того, как канцлер Германии Олаф Шольц позвонил по телефону российскому диктору Владимиру Путину, призвал не разговаривать с последним. Украинский лидер объяснил это тем, что любой разговор лишь уменьшает изоляцию Путина, но не остановит войну.

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Об этом агентству Reuters рассказал источник в Офисе президента Украины. Отмечается, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своих планах поговорить с Путиным.

"Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, снизив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет паузы", – цитирует агентство свой источник на Банковой.

"Разговор с Путиным только позволит ему изменить обстановку и продолжить войну. Это не принесет мир, потому что Путин будет просто повторять ложь, которую он говорил годами. К тому же российский диктатор начнет притворяться, что больше не находится в изоляции", – передал источник аргументацию украинского лидера.

Однако Шольц позвонил по телефону Путину. В Кремле по этому поводу заявили, что стороны имели "откровенный обмен мнениями" по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, разговор Шольца с Путиным состоялся впервые за два последних года и длился почти час. Обращаясь к россиянину, немец осудил войну России против Украины и призвал Путина прекратить ее. Кроме того, Шольц призвал Россию к переговорам с Украиной с целью достижения "справедливого и продолжительного мира".

По неофициальным данным ряда изданий, ссылающихся на свои источники из окружения Шольца, он сказал Путину, что ни одной из поставленных диктатором целей в этой войне не удалось достичь. Также Шольц заверил, что "поддержка Украины будет носить долгосрочный характер", поэтому "надеяться на то, что время играет в его пользу" Путину нет смысла.

При этом и Шольц, и Путин договорились "оставаться в контакте".

Напомним, о том, что Шольц намерен провести первые переговоры с Путиным после двухлетнего перерыва, стало известно 11 ноября. Отвечая на вопрос, когда такой разговор мог бы состояться, канцлер коротко ответил: "Скоро".

"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я не буду делать это один", – заявлял тогда Шольц.

Он также уточнял, что перед тем, как говорить с Путиным, хотел провести ряд других разговоров. В частности, все подробности он планировал обсудить с украинской стороной.