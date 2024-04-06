Шольц обвинил Макрона в провоцировании Третьей мировой и получил жесткий ответ – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц практически поссорились в конце февраля, когда французский лидер впервые предложил ввести западные войска в Украину. Предложение Макрона было встречено возмущением и критикой со стороны других собеседников и, в первую очередь, от немецкого канцлера.

Как именно происходили переговоры, рассказали в Париже, во время Третьего форума Украина – Франция. Дискуссия лидеров проходила на повышенных тонах, однако наиболее эмоциональной была реакция Олафа Шольца, пишет Европейская правда.

Канцлер Германии обвинил французского лидера в попытках развязать Третью мировую войну. Также Шольц сказал Макрону, что идею введения в Украину иностранных войск нет смысла даже обсуждать, потому что "нет консенсуса" государств: Германия категорически против.

В свою очередь Макрон сказал, что "в этом вопросе нам консенсус не нужен". Он подчеркнул, что хочет найти и возглавить "группу смелых государств", среди которых никто и не ожидал увидеть Германию. Макрон объяснил: его идея – это публичный отказ от красных линий относительно военного присутствия стран НАТО в Украине. Такой отказ должен "создать для России ситуацию стратегической неопределенности".

Поскольку слова Макрона об иностранных военных в Украине были лишь предварительным обсуждением, не предполагалось, что о них узнает общественность. Однако словацкий премьер Роберт Фицо после встречи немедленно вышел на прессу и сообщил: государства Запада планируют отправить в Украину свои войска.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон провел конфиденциальные разговоры с Шольцом и президентом США Джо Байденом по поводу войны в Украине. Он убеждал собеседников изменить стратегию Запада в отношении России и иметь возможность прибегнуть ко всем возможным вариантам действий, включая применение военного вмешательства.

Напомним также, что Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже обсуждали поддержку Украины, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.