Макрон предложил Байдену и Шольцу радикально изменить стратегию по отношению к России: в WSJ рассказали, о чем говорилось

Президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу войны в Украине. Он убеждал собеседников изменить стратегию Запада по отношению к России, которая начала полномасштабную агрессию против соседнего государства.

Макрон убежден: западные страны должны придерживаться стратегической неопределенности в отношении РФ, чтобы в случае необходимости иметь возможность прибегнуть ко всем возможным вариантам действий, включая военное вмешательство. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что предложение Макрона радикально отличается от позиции, которой придерживалась администрация Байдена с самого начала российской агрессии против Украины. Вашингтон сконцентрировался на избежании действий, которые, по мнению американских чиновников, могли бы спровоцировать эскалацию конфликта. Макрон же стремится "размыть" так называемые красные линии, установленные Западом в поддержке Украины, заставив Москву гадать, насколько далеко может зайти эта поддержка.

Впрочем, источники отмечают, что Байден скептически воспринял аргументы Макрона. Он по-прежнему опасается спровоцировать Москву. Не понравилась идея французского лидера и Шольцу: тот считает, что подобное изменение стратегии может разделить союзников и втянуть НАТО в войну как сторону конфликта.

"Макрон звонил по телефону Байдену и Шольцу в феврале, чтобы сказать им, что хочет использовать предстоящий саммит в Париже для того, чтобы отправить послание Путину. Западные столицы должны прекратить исключать военные варианты, сказал Макрон, сообщив лидерам, что хочет обнародовать новый подход после саммита. Шольц ответил, что если Макрон сделает это публично, канцлер и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его. Он настоятельно рекомендовал Макрону не делать этого шага, заявив, что это может породить чувство разобщенности среди союзников, сообщили официальные лица", – говорится в материале.

Тема присутствия западных военных и гражданских в Украине, поднятая Макроном, спровоцировала на Западе острые дискуссии о том, как союзники должны реагировать на гибель кого-то из этих военных или гражданских вследствие российского удара.

В то же время, цитирует издание неназванного американского чиновника, в Белом доме обеспокоены тем, что в случае отправки в Украину французских войск они могут стать приоритетной целью для России. А это, мол, могло бы вовлечь как Францию, так и другие западные страны в войну.

В то же время Макрон на эти аргументы, отмечает The Wall Street Journal, резонно ответил, что в случае, если Россия нацелится на французские войска, это не будет означать конечной необходимости привлекать войска НАТО или США, ведь, например, в военных кампаниях в Африке, где французы несли потери, они не звали на помощь союзников.

Издание добавляет, что своим мнением о необходимости перехода к стратегической неопределенности Макрон делился западными лидерами, которые 26 февраля собрались в Елисейском дворце, чтобы обсудить поддержку Украины. После этого президент Франции предложил высказать свою позицию по поводу услышанного Шольцу – и тот выступил против такой идеи. "Вежливо отвергли" предложение Макрона также лидеры Нидерландов, Польши и Греции. В поддержку президента Франции высказалась лишь премьер-министр Эстонии, заявившая, что пришло время для Запада прекратить обсуждать, что они не будут делать – и перейти к обсуждению того, что они делать намерены.

"Несмотря на преобладающую оппозицию на саммите, Макрон все же в разговоре с журналистами заявил о том, что хотя консенсуса по поводу отправки войск нет, ничего нельзя исключать", – резюмировало издание.

Напомним, 30 марта стало известно, что Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили поддержку Украины.

Во время разговора лидеров говорилось долгосрочные обязательства Канады и Франции поддерживать Украину, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Они также пришли к согласию о том, что необходимо и дальше усиливать поддержку Украины.