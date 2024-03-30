Трюдо и Макрон обсудили поддержку Украины: что решили

В субботу, 30 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди прочего они обсудили помощь Украине со стороны Оттавы и Парижа.

Об этом сообщили на официальном сайте премьера Канады. Во время разговора лидеров речь шла о долгосрочных обязательствах Канады и Франции поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

"Они согласились, что необходимо продолжать усиливать поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Также Трюдо и Макрон говорили о ситуации в секторе Газа. Они пришли к согласию относительно того, что там срочно необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня, а заложники должны быть освобождены. Политики также выразили обеспокоенность тревожным ростом количества атак против еврейских, мусульманских и арабских общин в Канаде, Франции и во всем мире.

Кроме того, лидеры приветствовали политическое соглашение между сторонами конфликта на Гаити и отметили важность восстановления демократического строя в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции заявили о передаче Украине списанного вооружения. Вместо утилизации оно будет помогать украинской армии защищаться от полномасштабной вооруженной агрессии Украины.

Между тем глава парламента Франции Яэль Брон-Пиве сказала, что французские законодатели, несмотря на заявления некоторых их политиков, поддерживают своего президента относительно помощи Украине. В частности, они не исключают и отправку войск в нашу страну.

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