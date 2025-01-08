'Сходит с ума, опасен для США': биограф Маска призвал Трампа разорвать связи с миллиардером

Американский биограф Илона Маска Сет Абрамсон выразил обеспокоенность психическим состоянием самого богатого человека в мире и призвал Дональда Трампа от него дистанцироваться. Абрамсон, который изучает жизнь Маска годами, заявил, что миллиардер глубоко болен, он может сойти с ума и стать серьезной угрозой для всего мира из-за его влияния на глобальные процессы.

Видео дня

Об этом пишет The Daily Beast. Издание ссылается на заявление Абрамсона в соцсети X.

В своем сообщении биограф заявил, что Маск может "терять разум" на фоне растущего стресса, истории психических проблем и тяжелого наркотического прошлого.

"Я небезосновательно считаю, что Илон Маск может сойти с ума. Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в Интернете в течение последних двух лет, и, учитывая, что он сам признал наличие психических заболеваний, употребления тяжелых наркотиков и сильного стресса, теперь есть основания опасаться, что он глубоко болен", – написал Абрамсон.

По словам биографа, если бы Маск не обладал многими важными для цивилизации отраслями, ситуация не вызвала бы беспокойства. Но психологическое состояние миллиардера делает его опасным для мира.

"Я искренне считаю, что Илон Маск может сходить с ума. Его частные проблемы могли бы оставаться личным делом, если бы не имели драматических последствий для мира. Его влияние на ключевые отрасли и связь с будущим президентом США делает его состояние опасным для всех нас" , – написал Абрамсон.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Трамп публично называет Маска "первым другом", в СМИ появляются сообщения о напряженности между ними. Так, издание The New York Times процитировало журналистку Мэгги Хаберман, заявившую, что Трамп "жалуется людям" на постоянное присутствие Маска.

Также стало известно, что после выборов Маск имел конфликт с помощником Трампа в Мар-а-Лаго из-за истоков информации о формировании правительства. В то же время Маск активно инвестирует в кампанию Трампа, влив не менее 250 миллионов долларов США.

Помимо вмешательства во внутреннюю политику США Маск демонстрирует амбиции влиять на международные процессы. Недавно он поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" перед выборами и активно критикует действующее правительство Великобритании.

Абрамсон призвал администрацию Байдена использовать последние недели своей работы для ограничения влияния Маска. Он предложил прекратить государственные контракты с миллиардером, приступить к расследованию его деятельности и заблокировать инициативы, которые Маск продвигает из-за своего участия в политике.

"Если никакие действия не будут предприняты, то, что этот человек в своем все более хаотичном состоянии может сделать с Америкой в будущем, ляжет на совесть не только его самого и его сторонников, но и тех, кто проигнорировал подобные предупреждения", – предупредил Абрамсон.

Как сообщал OBOZ.UA:

Илон Маск обозвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца "некомпетентным дураком". Миллиардер также заявил, что глава немецкого правительства должен "немедленно уйти в отставку".

После оскорблений в адрес Шольца Илон Маск набросился на президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера. Он назвал Штайнмайера "антидемократическим тираном". Так, Маск отреагировал на заявление главы государства о недопустимости внешнего влияния на предстоящие парламентские выборы в Германии.

Кроме того, Маск призвал США вмешаться в дела Великобритании и "освободиьб британцев от их тиранического правительства". Миллиардер отметил, что считает "неплохой идеей" сделать Великобританию новым штатом США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!