Титаник прокляли? Странные вещи творились с первого же дня, а 50 человек отказались сойти на борт из страха

"Титаник", потерпевший в апреле 1912 года одну из самых масштабных морских катастроф мирного времени, с первого же дня существования преследовали неудачи. Да и само столкновение корабля с айсбергом удивительным образом было описано в жутком рассказе, вышедшем за 14 лет до настоящей трагедии.

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Различные странные обстоятельства, позволявшие говорить о проклятии "Титаника", описал в своей книге Джеймс В. Бенкрофт. Отрывки из нее пересказывает New York Post. В свое время "Титаник" был самым большим и роскошным судном в мире, настоящим плавучим дворцом, стоимость которого в 1912 году составляла 7,5 млн долларов (более 233 млн по курсу 2023 года).

Обреченный корабль

Бенкрофт рассказывает, что несчастья начались еще до того, как 14 апреля 1912 года "Титаник" вышел из Саутгемптона в свой первый рейс, ставший роковым.

Так, во время строительства корабля в Белфасте вспыхнул пожар, едва не остановивший строительство корабля.

Сам лайнер, уже выходя из гавани, также чуть не наделал беды, когда чудом избежал столкновения с лайнером "Нью-Йорк".

"С "Титаником" связано больше странных событий, чем с каким-либо другим кораблем в истории, а связанные с ним предчувствия и плохие приметы свидетельствуют о том, что судьба обрекла его на водяную могилу", – написал автор, добавив, что айсберг просто стал оружием, которое отправило его туда.

По словам Бенкрофта, над кораблем будто нависло чувство мрачности. Ходили слухи, что на борту была проклятая крышка от гроба египетской мумии. Правда, никаких доказательств этим слухам нет.

Сам корабль также навевал такой страх, что 50 человек в последнюю минуту отказались взойти на борт, добровольно согласившись потерять большие средства, уплаченные за путешествие.

Затонувший "Титан"

Были и другие довольно странные знамения, намекавшие на то, что путешествие ничем хорошим не закончится. Так, в 1898 году был опубликован рассказ американского писателя Моргана Эндрю Робертсона под названием "Тщетность", в котором подробно описывалась трагедия с вымышленным океанским лайнером "Титан".

Как это ни странно, вымышленный корабль утонул после столкновения с айсбергом недалеко от Ньюфаундленда, примерно в том же месте, где впоследствии пошел ко дну и настоящий "Титаник".

Как и в случае с "Титаником", на вымышленном "Титане" также были значительные человеческие жертвы, в том числе потому, что многим людям просто не хватило спасательных шлюпок.

В год крушения "Титаника" рассказ был переиздан под названием "Крах Титана" с подзаголовком "Рассказ, предсказавший гибель "Титаника".

Проклятый капитан

Эдвард Смит, являвшийся капитаном "Титаника", вероятно тоже не имел легкой руки. Еще до "Титаника" он был участником пяти серьезных инцидентов с кораблями. Он посадил на мель несколько кораблей, столкнулся с буксиром в гавани Нью-Йорка и был протаранен военным кораблем HMS Hawke.

Смит, по данным Бенкрофта, в личных разговорах часто сам предполагал, что на нем сглаз.

Репутация капитана была настолько плоха, что некоторые матросы, плававшие под его командованием раньше, просто отказались плыть на "Титанике".

Экстрасенсы видели смерть

Конечно, можно по-разному относиться к экстрасенсам и их предсказаниям, но по информации Бенкрофта, многие обращались к ним, обдумывая свое морское путешествие.

Так, ирландский астролог граф Луис Хамон (известный как Чейро) предостерег редактора британской газеты В.Т. Стеда от путешествия на "Титанике".

"Я вижу более тысячи людей, и вас среди них, которые отчаянно борются в воде. Они кричат о помощи и борются за свою жизнь. Но это никому из них не приносит пользы... включая вас", – предостерег Чейро.

Стед, однако не прислушался к графу и погиб, направляясь на выступление на Всемирном конгрессе мира в Карнеги-Голе.

Автор пишет, что спасшиеся на "Титанике" в последний раз видели Стеда читающим книгу в курилке первого класса, когда вокруг него разворачивался хаос.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученым удалось снять уникальное видео затонувшего Титаника и показать неизвестные ранее детали.

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