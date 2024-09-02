Съезд Демпартии не помог Харрис существенно обогнать Трампа: о чем свидетельствуют данные опроса

Национальный съезд Демократической партии Соединенных Штатов не помог кандидатке Камале Харрис получить существенный разрыв с ее оппонентом, Дональдом Трампом. Сейчас вице-президент США опережает бывшего президента всего на несколько пунктов.

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Об этом пишет американское издание The Hill, ссылающееся на новые результаты соцопроса, собственные и чужие. Сейчас, как утверждает издание, у Харрис есть 50% голосов против 46% за экс-президента среди всех зарегистрированных избирателей и 52% против 46% Трампа среди вероятных избирателей.

Таким образом, у Харрис сохраняется преимущество от 4 до 6%. Так, как это было до съезда демократов. За Харрис готовы голосовать 54% женщин и 46% мужчин. По Трампу – 41% и 51% соответственно.

Интересно, что статистика более подробных пристрастий избирателей также существенно не изменилась. В частности, 56% граждан США положительно оценивают предвыборную кампанию Харрис, 41% положительно относится к кампании Трампа.

Однако в ключевых вопросах – экономика, инфляция, урегулирование ситуации с мигрантами и т.п. – Трамп имеет преимущество над Харрис в 8-9 процентных пунктов. А в вопросах защиты демократии и прав и свобод американцев люди больше доверяют Харрис, чем Трампу.

Согласно индексу опроса издания, "Гаррис сохраняет преимущество над Трампом на 3,8 балла".

Также картина неоднозначна и в разрезе голосования по колеблющимся штатам. Считается, что Трамп незначительно опережает Харрис в Пенсильвании и Висконсине, и кандидаты идут вровень в Мичигане. Но еще месяц назад Харрис опережала Трампа на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Харрис и Трамп подтвердили, что готовы принять участие в предвыборных дебатах 10 сентября. На пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет мероприятие.

При этом ранее он отвергал предложение дебатов с Харрис, утверждая, что и так "лидирует в опросах".

Тем временем Харрис избрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты США. 60-летний Уолц – бывший военнослужащий Нацгвардии США и бывший учитель. Он назвал Трампа и Венса "чудаками", что стало вирусным оскорблением, которое подхватила кампания Харрис.

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