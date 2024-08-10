Харрис опережает Трампа в трех 'шатких' штатах - опрос NYT

Вице-президент Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа в трех ключевых колеблющихся штатах. Это является последним признаком резкого изменения отношения американцев к демократам после того, как уход президент Джо Байден вышел из президентской гонки.

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Об этом свидетельствуют данные новых опросов, проведенных The New York Times и Сиенским колледжем с 5 по 9 августа. В частности, Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане.

Ранее опросы в данных штатах показывали либо равную борьбу, либо небольшое преимущество Трампа над Байденом.

Хотя перестроенная гонка все еще не стабильна, демократы теперь находятся в заметно более сильной позиции в этих трех колеблющихся штатах. Тем не менее, результаты показывают уязвимость Харрис. Избиратели предпочитают Трампа, когда дело доходит до того, кому они доверяют заниматься экономикой и иммиграцией, вопросами, которые остаются центральными в президентской гонке.

Стоит отметить, что кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис, согласно новым опросам, опередила республиканца Дональда Трампа. Ее кандидатуру выразили готовность поддержать 42% избирателей против 37% у Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Харрис и Трамп подтвердили, что готовы принять участие в предвыборных дебатах 10 сентября. На пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет мероприятия.

При этом ранее он отвергал предложение дебатов с Харрис, утверждая, что "лидирует в опросах".

Напомним также, Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты США. 60-летний Уолц – бывший военнослужащий Нацгвардии США и бывший учитель. Он назвал Трампа и Венса "чудаками", что стало вирусным оскорблением, которое подхватила кампания Харрис.

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