Разведка нашла новые нарушения России при строительстве "Северного потока-2"

Российские суда, которые занимаются строительством "Северного потока-2", в который раз проигнорировали экологические ограничения.

Это произошло во время работ по достройке трубопровода ветви "Б". Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Служба внешней разведки Украины на официальном сайте.

В частности, судно обеспечения "Юрий Топчев" 2 и 10 марта во время транспортировки труб из порта Мукран не выполнило ранее установленного маршрута движения в обход природоохранных зон в СЭЗ Германии. Судно нарушило зону зимовки птиц.

"Соответствующие факты нарушения судами обеспечения ("Финвал", "Умка", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев"), задействованными в проекте "Северный поток-2", не единичны и имеют признаки системности", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что российский трубопровод прокладывается в зоне, где неоднократно оказывались боевые химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны.

Контейнеры были захоронены в локализованной зоне вблизи острова Борнхольм, но за последние полвека морские течения разбросали их на значительной площади, преимущественно южнее острова.

"Теперь трубоукладчик "Фортуна" ежедневно рискует повредить своими якорями какой-то из контейнеров", – подчеркнули в ведомстве.

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