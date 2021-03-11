Разведка нашла новые нарушения России при строительстве "Северного потока-2"
Российские суда, которые занимаются строительством "Северного потока-2", в который раз проигнорировали экологические ограничения.
Это произошло во время работ по достройке трубопровода ветви "Б". Об этом в четверг, 11 марта, сообщила Служба внешней разведки Украины на официальном сайте.
В частности, судно обеспечения "Юрий Топчев" 2 и 10 марта во время транспортировки труб из порта Мукран не выполнило ранее установленного маршрута движения в обход природоохранных зон в СЭЗ Германии. Судно нарушило зону зимовки птиц.
"Соответствующие факты нарушения судами обеспечения ("Финвал", "Умка", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев"), задействованными в проекте "Северный поток-2", не единичны и имеют признаки системности", – говорится в сообщении.
В разведке напомнили, что российский трубопровод прокладывается в зоне, где неоднократно оказывались боевые химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны.
Контейнеры были захоронены в локализованной зоне вблизи острова Борнхольм, но за последние полвека морские течения разбросали их на значительной площади, преимущественно южнее острова.
"Теперь трубоукладчик "Фортуна" ежедневно рискует повредить своими якорями какой-то из контейнеров", – подчеркнули в ведомстве.
Как писал OBOZREVATEL:
недавно в Польше признали, что Россия достроит "Северный поток-2". В то же время на данный момент существуют многочисленные юридические проблемы, связанные с началом эксплуатации объекта.
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