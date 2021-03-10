В ЕС рассказали, сможет ли Россия достроить "Северный поток-2"

В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток-2". Отмечается, что на данный момент существуют многочисленные юридические проблемы, связанные с началом эксплуатации объекта.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио, запись которого есть в YouTube. "В настоящее время россияне строят последний участок. Сегодня похоже, что трубопровод будет достроен. Еще есть некоторые юридические проблемы, связанные с его запуском, по этому поводу ведется обсуждение. Проект выходит за рамки газовых вопросов",– заявил он.

Также Наимский добавил, что это часть более широкого энергетического и политического альянса между Россией и Германией. Кроме того, "Северный поток-2" рассматривается как инструмент для продажи газа, но также и как политический инструмент.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен готов обсудить новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2" с конгрессменами. Госдеп представит ограничения уже в мае, при этом власти, как и ранее, готовы к действиям для остановки "плохого проекта".

В немецком Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии (BSH) затрудняются ответить, сколько времени потребуется на выдачу разрешения строительства газопровода "Северный поток-2". В январе стало известно, что немецкие природоохранные организации Nabu и DUH опротестовали разрешение на прокладку "Северного потока-2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH). Разрешение было выдано на строительство с сентября по май, на время рассмотрения опротестования оно не имеет силы.

"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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