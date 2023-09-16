Северная Македония высылает трех российских дипломатов: в МИД объяснили причину

Северная Македония снова выслала из страны трех российских дипломатов. Причиной этого стало совершение ими действий, противоречащих Венской конвенции о дипломатических отношениях

Соответствующую информацию в Скопье получили от компетентных органов, однако подробностей о том, о каких действиях идет речь, пока нет. Об этом сообщает македонская служба "Радио Свобода", ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Северной Македонии.

12 сентября посла Российской Федерации вызвали в МИД, где ему сообщили, что три дипломата посольства РФ в Скопье объявлены персонами нон грата, из-за чего они должны покинуть страну.

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В России по этому поводу традиционно устроили истерику, отметив, что этот "безответственный и враждебный шаг властей Северной Македонии не останется без ответа". Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой", – выдала она.

Северная Македония уже в третий раз выслала российских дипломатов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее это произошло в марте и апреле 2022 года. Сначала из Северной Македонии выдворили пятерых, а затем еще шестерых российских дипломатов. Тогда МИД Македонии объявило, что высланные дипломаты вышли за рамки Венской конвенции о дипломатических отношениях и за пределы своей деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что 45 российских дипломатов с семьями 14 августа покинули территорию Кишинева, вернувшись в Москву.

– В ответ на это Москва пригрозила Кишиневу ухудшением отношений между странами. Она обвинила молдавские власти, что теперь находящиеся на молдавской территории граждане РФ якобы не смогут получать качественные услуги, предусмотренные посольством.

– По данным расследования, несмотря на массовую высылку дипломатов, в Молдове остаются российские сотрудники, имеющие связи с ФСБ.

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