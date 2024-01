Россия активизирует отношения с Северной Кореей: ISW назвал главный интерес Кремля

Страна-агрессор Россия активизирует отношения с Северной Кореей в рамках усилий по закупке большего количества артиллерийских боеприпасов из-за границы. Причиной стала нехватка ее собственных снарядов.

На этом фоне российский диктатор готов лично посетить Пхеньян, чтобы договорится о поставках вооружений. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

На днях министерство иностранных дел КНДР анонсировало, что на недавней встречи с их главой Чхве Сон Хи в Москве лидер Кремля Владимир Путин выразил готовность посетить Северную Корею "в ближайшее время" (предположительно в 2024 году).

В ISW напомнили, что последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, и его возобновившийся интерес к углублению российско-северокорейских отношений, вероятно, является частью усилий России по закупкам боеприпасов из-за границы.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Пхеньян предоставил Москве "значительное количество артиллерийских боеприпасов", и это позволило ей "немного вздохнуть".

Он предположил, что без этих северокорейских поставок оккупационные войска РФ столкнутся с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов.

По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, КНДР поставила в Россию 1 млн выстрелов артиллерийских боеприпасов с сентября по ноябрь 2023 года. Он подчеркнул, что российская оборонно-промышленная база в общей сложности может произвести 2 млн выстрелов 122-мм и 152-мм снарядов ежегодно. Это привело к дефициту в 500 тыс. снарядов в 2023-м и, вероятно, приведет к аналогичному дефициту в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, помимо артиллерийских боеприпасов, Северная Корея поставляет России также боекомплект, снаряды для РЗСВ и мины. В то же время данные о передаче Кремлю баллистических ракет еще уточняются.

