Сестра Ким Чен Ына предостерегла Южную Корею от военных учений с США

Ким Е Чжон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, критически отнеслась к планам Южной Кореи провести военные учения с силами США. Она предупредила, что в Пхеньяне будут пристально наблюдать за поведением Сеула.

Упомянутые совместные учения запланированы на конец августа 2021 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Издание подчеркивает, что сегодня Северная и Южная Корея ведут переговоры о проведении саммита в рамках усилий по восстановлению отношений.

В ходе них было принято решение восстановить так называемые горячие линии между государствами. Ким Е Чжон подчеркнула, что это не следует рассматривать как нечто большее, чем восстановление "физических" связей.

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Также она заявила, мол, было бы "бездумно" предполагать, что встречи на высшем уровне не за горами.

"Наше правительство и военные будут пристально следить за тем, продолжат ли южнокорейцы агрессивные военные учения или примут важное решение. Надежда или отчаяние? Это не наше дело", – сказала сестра лидера КНДР.

В частности, Северная и Южная Корея, которые технически все еще находятся в состоянии войны после того, как их конфликт 1950-53 годов закончился прекращением огня, 27 июля вновь подключили горячие линии, разорванные Пхеньяном в июне прошлого года.

Решение о горячих линиях было принято президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые обменивались множеством писем с апреля, когда они отмечали третью годовщину своего первого саммита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года министр иностранных дел Южной Кореи упрекнула КНДР в сокрытии правды о количестве зараженных коронавирусом в стране. Тогда Ким Е Чжон пригрозила чиновнику, заявив, что они "дорого заплатят" за такие комментарии.