Сенат США утвердил директором Нацразведки адептку 'биолабораторий в Украине': чем она еще известна

В среду, 12 февраля, Сенат США (верхняя палата Конгресса) утвердил Тулси Габбард, бывшую конгрессвумен-демократку, которая стала сторонницей Дональда Трампа, на должность директора Национальной разведки. Она известна своими заявлениями о "биолабораториях в Украине" и обвинениями НАТО и администрации Джо Байдена в войне в нашей стране.

Видео дня

Габбард утвердили в должности партийным голосованием 52 против 48 после того, как несколько скептиков от Республиканской партии заявили, что она развеяла их беспокойства по поводу ее взглядов на получение и защиту секретных разведданных. Об этом пишет The Washington Post.

Только один республиканец, бывший лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл проголосовал против утверждения Габбарда.

Тулси Габбард обязалась реализовать желание Трампа провести сокращение в Управлении директора национальной разведки (ODNI) в рамках более масштабных усилий его администрации по сокращению правительственной бюрократии и расходов.

Она пообещала предоставлять Трампу честные, неприукрашенные оценки разведданных, как того требует ее работа.

Мы писали о том, что во время слушаний в Сенате Габбард спросили, кто ответственен за войну в Украине и она ответила: "Путин начал войну в Украине". При этом ее возмутил вопрос об ее отношении к России.

Как сообщал OBOZ.UA, переходная команда президента США Дональда Трампа обходила традиционные проверки проводимых ФБР биографических данных по крайней мере для некоторых кандидатов на правительственные должности. Это касалось и Тулси Габбард.

В начале 2022 года она повторила слова российского диктатора Владимира Путина, которыми он обосновывал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Как и он, Габбард возложила вину не на Москву, а на неспособность администрации Байдена признать "законные опасения России по безопасности в связи с вступлением Украины в НАТО".

Также Тулси Габбард заявила о том, что "США много лет провоцировали Путина", и что в Украине есть 25 опасных биолабораторий, которые могут выпускать смертельные патогены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!