'Путин начал войну': кандидата Трампа на должность директора Нацразведки США возмутил вопрос сенатора о России. Видео

В Сенате США начали рассмотрение на должность директора Национальной разведки кандидатуры республиканки Тулси Габбард, которая ранее отличилась скандальными заявлениями о том, что Вашингтон много лет "провоцировал Путина", а также продвигала пророссийские наративы о "биолабораториях" в Украине. Во время слушаний у нее спросили, кто ответственен за войну в Украине, и она ответила: "Путин начал войну в Украине".

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Рассмотрение номинантки президента Дональда Трампа началось в четверг, 30 января. Она имеет поддержку от многих бывших высокопоставленных чиновников Нацразведки.

Во время слушаний сенатор от штата Канзас Джеральд Моран задал вопрос о приоритетах Габбард на должности и ее отношении к РФ. Он спросил: "Когда вы говорите о России, какие ваши опасения или политические приоритеты, кроме прекращения войны? Какой вы видите Россию? Какой угрозой для США является эта страна?".

"Если меня утвердят в должности для меня будет чрезвычайно важно оценить, где могут существовать пробелы в нашей разведке, чтобы я могла предоставить президенту и всем вам картину этой угрозы, чтобы ответить на ваш вопрос. Я думаю, это сложная среда. Россия остается стратегическим конкурентом. Есть ряд проблем, связанных с их ядерным оружием, а также с тем, какие решения принимаются президентом. Они и повлияют на нашу собственную национальную безопасность", – сказала республиканка.

Моран добавил, что хотел бы быть уверенным, что "Россия ни в коем случае не будет принята ни в вашем уме, ни в вашем сердце или в любой политической рекомендации, которую вы бы сделали или не сделали".

"Сенатор, меня оскорбляет этот вопрос. Мое единственное внимание, обязательство и ответственность касаются нашей собственной страны, нашей безопасности и интересов американского народа. Ни одна страна, группа или отдельное лицо не получат пропуск в исполнение мной обязанности предоставления полной разведывательной картины, чтобы вы все могли принимать лучшие обоснованные политические решения по безопасности, и свободе американцев", – отметила Габбард.

Тулси Габбард являлась представительницей демократической партии. С 2022 года изменила свои взгляды и перешла к республиканцам. Ее критикуют за высказывания, "воспринимаемые как повторение российских государственных СМИ", писал ранее The Hill, а также за встречу в 2017 году с ныне свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом, поддерживаемым Россией. В одном из своих интервью республиканка еще до начала полномасштабной войны сказала, что Украина не является демократической страной.

Также Тулси Габбард заявила о том, что "США много лет провоцировала Путина", и что в Украине 25 опасных биолабораторий, которые могут выпускать смертельные патогены.

Центр противодействия дезинформации внес Тулси Габбард в список американских политиков, ученых и активистов, способствовавших пророссийской пропаганде. В марте 2022 года в ЦПД обвинили бывшую офицерку резерва армии США в работе "на иностранную аудиторию за деньги Кремля".

В ноябре 2023 года она заявила, что Зеленский якобы "уже взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные политические партии и Украинскую православную церковь, и теперь он объявил об отмене президентских выборов".

Кроме того, Габбард обращалась к Путину, Зеленскому и Байдену с "предложением", чтобы Украина была нейтральной страной, не вступая в военный союз с НАТО или Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Госдеп решил временно продолжить финансирование иностранных гуманитарных программ, обеспечивающих предоставление "жизненно необходимой помощи". Соответствующее разрешение предоставил государственный секретарь Марко Рубио.

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