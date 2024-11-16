Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обходит традиционные проверки биографических данных, проводимых ФБР, по крайней мере для некоторых кандидатов на правительственные должности. Вместо этого они используют частные компании.

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Об этом пишет CNN. У Трампа объясняют это тем, что система ФБР работает медленно и имеет проблемы, которые могут помешать плану избранного президента быстро начать работу по реализации своей повестки дня.

"Критики говорят, что навязчивые проверки иногда обнаруживают неудобную информацию, которая используется для нанесения политического ущерба", – говорится в статье.

Говорить об этом начали после того, как Трамп выдвинул несколько противоречивых кандидатур, в частности, Мэтта Гейца на должность генерального прокурора и Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки.

В Штатах президент имеет право выдвигать кандидатов и решать, с кем делиться разведданными, независимо от протокола, установленного после Второй мировой войны, чтобы убедиться, что у этих кандидатов нет иностранных связей или других проблем. Но такой обход проверки биографических данных будет нарушением устоявшейся в Вашингтоне нормы.

Такие действия Трампа свидетельствуют о его недоверии к ФБР. По данным источников, в частных разговорах он сомневался в необходимости проверки биографических данных кандидатов правоохранительными органами.

У каких кандидатов могли бы возникнуть проблемы при проверке ФБР, которой избегает Трамп

Мэтт Гейц уже много лет находится в центре расследований Министерства юстиции и Палаты представителей, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Министерство юстиции отказалось выдвинуть ему обвинения, а расследование Палаты представителей, которое должно было быть завершено через несколько дней, фактически прекратилось, когда конгрессмен из Флориды ушел в отставку со своей должности на этой неделе. Гейц неоднократно отрицал какие-либо правонарушения.

Тем временем Тулси Габбард встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом в Сирии в 2017 году и заявила в 2019 году, что он "не враг Соединенных Штатов". А в начале 2022 года она повторила слова российского диктатора Владимира Путина с обоснованием полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как и он, Габбард возложила вину не на Москву, а на неспособность администрации Байдена признать "законные опасения России по безопасности в связи с вступлением Украины в НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Следующий президент США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена Мэтта Гейца из Флориды на должность генерального прокурора. У него антиукраинская позиция и в начале 2023 года он инициировал резолюцию с призывом к Джо Байдену прекратить военную и финансовую помощь Украине для борьбы с вторжением РФ.

– Также стало известно, что Трамп назначит главу Нацразведки. Ведомство возглавит бывшая демократка, а сейчас республиканка Тулси Габбард, известная тем, что продвигала ИПСО Кремля о биолабораториях в Украине.

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