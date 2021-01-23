Сенат США назначил дату рассмотрения импичмента Трампа
Сенат США начнет процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа 8 февраля.
Как сообщает la Repubblica, лидер большинства Чак Шумер подтвердил, что в понедельник, 25 января, Палата представителей доставит документы по импичменту в Сенат.
На следующий день в Сенате будут собраны все официальные документы, с которых начнется слушание.
Это решение стало результатом компромисса между демократом Шумером и лидером республиканцев Митчем МакКоннеллом, который ранее просил отложить судебный процесс, чтобы Трамп мог подготовить свою защиту.
Тем временем, по информации New York Times, Трамп и юрист Министерства юстиции США разработали план смещения Джеффри Розена с поста исполняющего обязанности генерального прокурора, чтобы заставить законодателей Джорджии отменить результаты выборов в этом штате.
Однако руководители департаментов Минюста единодушно пригрозили на онлайн-конференции, что уйдут в отставку, если Розен будет уволен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 января Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Дональда Трампа. Он стал первым в истории страны президентом, которому импичмент объявили дважды.
14 января спикер Палаты Нэнси Пелоси подписала резолюцию.
В то же время представитель нижней палаты Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о планах подготовить резолюцию для импичмента Джо Байдена после инаугурации.