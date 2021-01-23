Сенат США назначил дату рассмотрения импичмента Трампа

Сенат США начнет процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа 8 февраля.

Как сообщает la Repubblica, лидер большинства Чак Шумер подтвердил, что в понедельник, 25 января, Палата представителей доставит документы по импичменту в Сенат.

На следующий день в Сенате будут собраны все официальные документы, с которых начнется слушание.

Это решение стало результатом компромисса между демократом Шумером и лидером республиканцев Митчем МакКоннеллом, который ранее просил отложить судебный процесс, чтобы Трамп мог подготовить свою защиту.

Тем временем, по информации New York Times, Трамп и юрист Министерства юстиции США разработали план смещения Джеффри Розена с поста исполняющего обязанности генерального прокурора, чтобы заставить законодателей Джорджии отменить результаты выборов в этом штате.

Однако руководители департаментов Минюста единодушно пригрозили на онлайн-конференции, что уйдут в отставку, если Розен будет уволен.

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